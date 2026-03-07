ЗС РФ вдарили по багатоповерхівці в Харкові: серед загиблих є діти, тривають пошукові роботи (фото)

ЗС РФ влучили ракетою в багатоквартирний будинок у Харкові під час масованої атаки в ніч проти 7 березня. Внаслідок обстрілу відомо про сімох загиблих, серед яких є двох дітей, а також понад 10 постраждали.

Наразі на місці обстрілу працюють рятувальники, які продовжують пошуки людей під завалами зруйнованого будинку. Про це йдеться в повідомленні начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Станом на 08:40 відомо, що працівникам ДСНС вдалося деблокувати тіло сьомої жертви нічної російської атаки. Кількість постраждалих наразі складає понад 10 осіб.

ЗС РФ влучили ракетою у багатоквартирний будинок у Харкові Фото: Харківська ОДА

Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок нічної атаки РФ жертвами стали вчителька початкових класів ліцею №6 та її син-другокласник. Ще двома загиблими, зі слів очільника обласного центру, були жінка та її донька-восьмикласниця, яка навчалася в ліцеї №16.

"Близьким та рідним усіх загиблих цієї ночі — глибокі співчуття. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку тривають", — написав Терехов.

У Харкові продовжується розбір завалів на місці російської атаки Фото: Харківська ОДА

Наразі Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, що призвів до загибелі людей. Наразі слідчі встановили, що ЗС РФ здійснили удар ракетою близько 01:35, ймовірно використавши для обстрілу ракету "Изделие-30".

"Ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверх", — вказують слідчі.

Раніше Фокус повідомляв про масовану атаку окупанів і вибухи в низці міст. Відомо, що серія вибухів пролунала в Києві, Харкові, Одесі, а також у низці других українських областей.

Згодом стало відомо про наслідки нічної атаки ЗС РФ у Харкові. За попередніми даними, росіяни прямим ударом ракети влучили в багатоквартирний будинок у Київському районі.