ЗС РФ вдарили по багатоповерхівці в Харкові: серед загиблих є діти, тривають пошукові роботи (фото)
ЗС РФ влучили ракетою в багатоквартирний будинок у Харкові під час масованої атаки в ніч проти 7 березня. Внаслідок обстрілу відомо про сімох загиблих, серед яких є двох дітей, а також понад 10 постраждали.
Наразі на місці обстрілу працюють рятувальники, які продовжують пошуки людей під завалами зруйнованого будинку. Про це йдеться в повідомленні начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Станом на 08:40 відомо, що працівникам ДСНС вдалося деблокувати тіло сьомої жертви нічної російської атаки. Кількість постраждалих наразі складає понад 10 осіб.
Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок нічної атаки РФ жертвами стали вчителька початкових класів ліцею №6 та її син-другокласник. Ще двома загиблими, зі слів очільника обласного центру, були жінка та її донька-восьмикласниця, яка навчалася в ліцеї №16.
"Близьким та рідним усіх загиблих цієї ночі — глибокі співчуття. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку тривають", — написав Терехов.
Наразі Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, що призвів до загибелі людей. Наразі слідчі встановили, що ЗС РФ здійснили удар ракетою близько 01:35, ймовірно використавши для обстрілу ракету "Изделие-30".
"Ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверх", — вказують слідчі.
Раніше Фокус повідомляв про масовану атаку окупанів і вибухи в низці міст. Відомо, що серія вибухів пролунала в Києві, Харкові, Одесі, а також у низці других українських областей.
Згодом стало відомо про наслідки нічної атаки ЗС РФ у Харкові. За попередніми даними, росіяни прямим ударом ракети влучили в багатоквартирний будинок у Київському районі.