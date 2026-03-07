ВС РФ ударили по многоэтажке в Харькове: среди погибших есть дети, продолжаются поисковые работы (фото)

ВС РФ попали ракетой в многоквартирный дом в Харькове во время массированной атаки в ночь на 7 марта. В результате обстрела известно о семи погибших, среди которых есть двое детей, а также более 10 пострадавших.

Сейчас на месте обстрела работают спасатели, которые продолжают поиски людей под завалами разрушенного дома. Об этом говорится в сообщении начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По состоянию на 08:40 известно, что работникам ГСЧС удалось деблокировать тело седьмой жертвы ночной российской атаки. Количество пострадавших сейчас составляет более 10 человек.

ВС РФ попали ракетой в многоквартирный дом в Харькове Фото: Харьковская ОГА

Впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате ночной атаки РФ жертвами стали учительница начальных классов лицея №6 и ее сын-второклассник. Еще двумя погибшими, по словам главы областного центра, были женщина и ее дочь-восьмиклассница, которая училась в лицее №16.

"Близким и родным всех погибших этой ночью — глубокие соболезнования. Поисково-спасательные работы на месте удара по жилому дому продолжаются", — написал Терехов.

В Харькове продолжается разбор завалов на месте российской атаки Фото: Харьковская ОГА

Сейчас Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей. Сейчас следователи установили, что ВС РФ осуществили удар ракетой около 01:35, вероятно использовав для обстрела ракету"Изделие-30".

"Ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе города. В результате атаки разрушен подъезд с первого по пятый этаж", — указывают следователи.

Ранее Фокус сообщал о массированной атаке оккупантов и взрывах в ряде городов. Известно, что серия взрывов прогремела в Киеве, Харькове, Одессе, а также в ряде других украинских областей.

Впоследствии стало известно о последствиях ночной атаки ВС РФ в Харькове. По предварительным данным, россияне прямым ударом ракеты попали в многоквартирный дом в Киевском районе.