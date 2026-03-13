ЗС РФ вдарили по рейсовому автобусу під Харковом: оновились дані про жертв атаки (фото)
13 березня Збройні сили Російської Федерації обстріляли дорогу у Харківській області та вдарили поруч з рейсовим автобусом "Великий Бурлук-Харків", повідомила місцева влада. Внаслідок російської атаки загинули люди, а обласна прокуратура повідомила, що, ймовірно, вдарила балістична ракета "Искандер-М". Що сталось у селі Куп'янської громади, розташованому за 50 км від території РФ та за 26 км від лінії фронту?
Атака на рейсовий автобус відбулась о 9:15 13 березня біля села Нова Олександрівка, написав глава Куп'янської РВА Андрій Канашевич на сторінці Facebook. Згідно з попередніми даними на 9 ранку, ЗС РФ атакували ударним дроном "Ланцет". Наслідки атаки — загинула одна людина, поранено четверо. Згодом інформацію уточнила обласна прокуратура. З'ясувалось, що росіяни вдарили "Іскандером": ракета врізалась у землі на певній відстані від автобуса, убивши чотирьох українців, серед них — водія.
Нова Олександрівка — село у Куп'янському районі Харківської області, розташоване за десятки кілометрів від лінії фронту та кордону з РФ. На фото, опублікованому посадовцем, — рейсовий автобус червоного кольору, у якого вибухова хвиля вибила усі шибки. Орієнтовна кількість пасажирів — близько 30-40 людей.
Обстріл Харківщини — деталі удару РФ по Харківській області
Харківська обласна прокуратура о 12 год 13 березня написали, що росіяни запустили ракету "Искандер-М", яка вдарила у Новій Олександрівці та зачепила рейсовий автобус. Загиблі — водій та двоє пасажирів. Крім того, є четверо поранених — троє пасажирів та місцевий мешканець. Також є руйнування навколишніх будинків. Правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження за воєнний злочин РФ, який призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Прокуратура опублікувала додаткові фото автобуса "Великий Бурлук-Харків", який потрапив під удар РФ. Бачимо, що не усі вікна розбиті, тому, ймовірно, ракета вдарила на певній відстані від людей: слідство триває, ідеться у дописі правоохоронців.
…
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов тим часом розповів у Telegram про поточні обстріли Харківської області. Згідно з даними військової адміністрації, протягом минулої доби регіон атакували 38 дронів різних типів, у тому числі 14 "Герань-2", один "Ланцет" та одна "Молния". Під ударом опинилось приватне підприємство у місті Золочів: на одному з фото — задимлене приміщення з рештками будівлі.
Повітряні сили ЗСУ не підтверджували даних про удар балістичного "Іскандера". Згідно з даними командування, у районі 9 год 13 березня Харківській області загрожували КАБи.
Зазначимо, 11 березня міський голова Харкова повідомив про атаку ЗС РФ на Шевченківський район. Російський засіб ураження влучив у цивільне підприємство та ужив двох працівниць.
Нагадуємо, 7 березня ЗС РФ вдарили по Київському району Харкова: міська влада опублікувала фото зруйнованого під'їзду п'ятиповерхівки.