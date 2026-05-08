Москва окопується: навколо столиці РФ будують третє кільце ППО просто серед будинків

Нові вежі розташовані поза 50-кілометровим другим кільцем ППО Москви. Будівництво деяких із них почалося понад рік тому — ще в березні 2025 року.

OSINT-дослідник Jembob і журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов почали нове дослідження, присвячене новим російським вежам і рампам для розміщення систем ППО навколо Москви.

Це буде вже третє кільце ППО навколо російської столиці. І споруджувати його почали з весни минулого року. Початок будівництва багатьох інших датується осінню 2025 або початком 2026.

Марк Крутов вважає, що йдеться про створення третього кільця ППО Москви, яке буде розміщено приблизно так, як показано на малюнку.

Третє кільце

Найчастіше вежі ППО розташовані поруч із населеними пунктами. На рідкісних фото видно, що навіть іноді прямо в селах.

ППО просто посеред російського села

Але найчастіше вежі ППО будують у лісі, так, наприклад, одна з них розташована у Володимирській області, в державному природному заказнику Крутовський.

ППО Москви складається з трьох елементів:

Зенітні ракетні комплекси (ЗРК): основу складають системи великої та середньої дальності С-400 "Тріумф" і С-300.

Об'єктова ППО: для перехоплення малорозмірних цілей (дронів) використовують комплекси "Панцир-С1", які часто розміщують на дахах адміністративних будівель і в межах міста.

Радіоелектронна боротьба (РЕБ): використовуються системи для придушення сигналів GPS і управління БПЛА, що іноді призводить до збоїв у роботі навігаторів у цивільних осіб.

