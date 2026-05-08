Москва окапывается: вокруг столицы РФ строят третье кольцо ПВО прямо среди домов

Новые башни распложены вне 50-километрового второго кольца ПВО Москвы. Строительство некоторых из них началось больше года назад — еще в марте 2025 года.

OSINT-исследователь Jembob и журналист "Радио Свобода" Марк Крутов начали новое исследование, посвященное новым российским башням и рампам для размещения систем ПВО вокруг Москвы.

Это будет уже третье кольцо ПВО вокруг российской столицы. И сооружать его начали с весны прошлого года. Начало строительства многих других датируется осенью 2025 или началом 2026.

Марк Крутов считает, что речь идет о создании третьего кольца ПВО Москвы, которое будет размещено примерно так, как показано на рисунке.

Третье кольцо

Чаще всего башни ПВО расположены рядом с населенными пунктами. На редких фото видно, что даже иногда прямо в селах.

Відео дня

ПВО прямо посреди российского села

Но чаще всего башни ПВО строят в лесу, так, например, одна из них расположена во Владимирской области, в государственном природном заказнике Крутовский.

ПВО Москвы состоит из трех элементов:

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК): основу составляют системы большой и средней дальности С-400 "Триумф" и С-300.

Объектовое ПВО: для перехвата малоразмерных целей (дронов) используются комплексы "Панцирь-С1", которые часто размещают на крышах административных зданий и в черте города.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ): используются системы для подавления сигналов GPS и управления БПЛА, что иногда приводит к сбоям в работе навигаторов у гражданских лиц.

Напомним, несмотря на плотность обороны, отдельным дронам удавалось прорываться к центру города или падать в жилых районах, когда их подавляло РЭБ.

Так, недавно мы рассказывали о том, что дрон влетел в знаменитый "Дом на Мосфильмовской".

Также Фокус рассказывал, что, несмотря на ПВО, парад в Москве на 9 мая все равно пройдет в урезанном виде: без техники и, возможно, без авиации.