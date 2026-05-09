"Я б хотів": Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може тривати довше трьох днів (відео)

Перемир'я між Україною та РФ з 9 по 11 травня включно, яке запропонував президент США Дональд Трамп, може тривати довше трьох днів.

Такий варіант розвитку подій не виключає сам Трамп, про що він заявив відповідаючи на запитання журналіста.

"Можливо. Було б добре. Я б хотів, щоб це припинилося. Росія та Україна — це найгірше, що сталося з часів Другої світової війни з точку зору людських втрат", — сказав Трамп.

Він також зазначив, що щомісяця в російсько-українській війні нібито гине 25 000 бійців.

"25 000 молодих солдатів щомісяця. Це безумство. Так що цілком може бути", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, 8 травня Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з РФ.

У цей же день Москва погодилась на триденне перемир'я та обмін військовополоненими.