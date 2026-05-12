Українські дрони "знищили" військових НАТО: як у Швеції вчилися відбивати російське вторгнення

Швеція, остання країна, що вступила до НАТО, тренувалася захищати від імовірного нападу Росії стратегічний острів Готланд у Балтійському морі. Щоб підготуватися до сучасної війни з дронами, запросили українських військових.

Сценарій навчань "Aurora 26" такий: неназваний противник нарощує військову присутність біля східних кордонів НАТО. Готланд через диверсії стикається з відключеннями електроенергії та нестачею продовольства. Швеція та інші країни НАТО повинні відбивати атаку. Але українці дали зрозуміти, що поки що у членів Північноатлантичного альянсу виходить не дуже добре, передає Associated Press.

Українські військові показали, що таке сучасна війна

Швеція керує навчаннями, на яких перевіряється, що можуть зробити члени НАТО до того, як буде задіяна стаття 5 договору про колективну оборону. Також у них брали участь США та Україна, яка хоч і не член НАТО, але єдина має досвід реальної війни.

"Теоретично це може статися хоч завтра", — сказав контр-адмірал Йонас Вікстрем, який керує навчаннями.

Журналістам агентства Associated Press дозволили спостерігати за військовими навчаннями.

Українські безпілотники "знищили" шведських військовослужбовців під час навчань

Під час військових навчань, проведених цього тижня, українські війська отримали можливість продемонструвати, чого вони навчилися на полі бою, і чому їхня країна може стати гідним членом НАТО.

Група українських пілотів безпілотників, запрошених для навчання західних сил методів ведення війни з використанням дронів, знищила шведські війська під час навчань, повідомив 24-річний пілот дрона.

"Тренування зупиняли тричі, щоб війська могли відпрацювати навички і поліпшити свою роботу, але якби це відбувалося в реальному житті, вони б загинули", — сказав він, назвавши свій позивний "Тарік" відповідно до українських військових правил.

Шведські війська мають потенціал, але їм необхідно поліпшити свої безпілотники і тактику, а командирам потрібно глибше розуміти принципи ведення війни з використанням дронів, сказав інший пілот на позивний "Карат".

Він описав польоти на невеликих ударних дронах з видом від першої особи на передовій проти російських військ. Іноді пілотів дронів підтримують групи розвідувальних дронів, а іноді вони "діють наосліп".

Західні сили не можуть зрозуміти, як це, додав він: "Ви повинні побачити це на власні очі".

На навчаннях українські військові показали, що дрони можуть знищити будь-яку ціль

Усі західні сили повинні "швидко навчитися" проводити операції з використанням безпілотників і протидіяти їм, і "найшвидший" спосіб — це прислухатися до українців, сказав Начальник штабу оборони Швеції генерал Міхаель Классон.

"Нам показали, що потрібно зосередитися на виживаності і на тому, як залишатися непоміченим", — сказав бригадний генерал Кертіс Кінг зі збройних сил США. Водночас, за його словами, західним країнам необхідно зосередитися на можливостях "глибокого" виявлення, щоб виявляти безпілотники на великій відстані.

Такі знання вкрай необхідні вздовж російського кордону з НАТО, де останніми місяцями почастішали випадки вторгнень безпілотників.

На навчаннях у Швеції війська НАТО не змогли протистояти дронам

Мета полягає у створенні систем, які працюватимуть разом, щоб радари, вироблені різними компаніями в різних країнах, могли бути інтегровані для обміну даними та відстеження загроз, сказав Кінг. Цей процес розпочався, але мети ще не досягнуто.

Острів Готланд — чому Путін може напасти саме там

Під час військових навчань основну увагу було приділено шведському острову Готланд, оскільки він стратегічно розташований у Балтійському морі між російським ексклавом Калінінградом, де Москва розмістила ракети, і Швецією.

"Якщо ви контролюєте Готланд, то практично контролюєте центральну частину Балтійського моря", — нагадав Классон.

Острів Готланд вважають головною метою РФ Фото: Sverigesradio.se

Балтійське море є для Росії життєво важливим джерелом доходу, оскільки судна з її "тіньового флоту" перевозять нафту і скраплений природний газ, які Москва використовує для фінансування війни в Україні.

Після закінчення холодної війни Швеція фактично відмовилася від своєї військової присутності на Готланді, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну 2022 року спонукало до перегляду ситуації. І Швеція, поряд із Фінляндією, вирішила вступити до НАТО 2024 року.

"Цілком розумний сценарій" полягає в тому, що президент Росії Володимир Путін міг би використовувати Готланд для перевірки НАТО, спробувавши захопити невелику ділянку території альянсу, щоб вивчити колективну реакцію, вважає Классон.

Також начальник штабу оборони Швеції зазначив, що США залишаються військовим союзником Європи, але європейські військові лідери уважно стежать за тим, як Дональд Трамп і його адміністрація ставляться до НАТО, яке Трамп назвав "паперовим тигром". Зовсім нещодавно він віддав наказ про виведення щонайменше 5000 американських військовослужбовців із Німеччини і погрожує вивести ще більше.

Але у Швеції оптимістично зазначили, що "все, що надає європейським союзникам свободу дій, — це добре".

