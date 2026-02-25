Консерви, радіо і віскі: як шведи готуються до ймовірної війни з Росією (відео)

Острів Готланд розташований всього за 240 км від російського ексклава Калінінградської області. І після вступу Швеції в НАТО його стали перетворювати на військову базу. Але також тут живуть і мирні жителі, які ґрунтовно готуються до Третьої світової війни.

Калінінград — це головна база Балтійського флоту ВМФ Росії. А острів Готланд розташований на перетині важливих морських шляхів, що ведуть із Санкт-Петербурга і Калінінграда в Північне море. Щодня повз Готланд проходить 70% російського імпорту та експорту, включно зі скрапленим газом, добривами та нафтою, а також товарами, які перевозить російський "тіньовий флот" танкерів, що намагаються обійти економічні санкції. І сусідство з Росією, яка вже перебуває у стані війни, змусило місцевих жителів готуватися до ймовірного нападу, пише журналіст Daily Mail, який поспілкувався з жителями Готланда.

Швеція попередила своїх жителів, що війна може статися

Альф Седерман, директор цивільної оборони острова, згадує, що 2005 року на Готланді було тільки ополчення і острів був практично беззахисний. Потім у 2008 році Росія вторглася в Грузію. Шість років потому вона анексувала Крим. Але вирішальним фактором стало неспровоковане і незаконне вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Після 200 років нейтральності Швеція вступила до НАТО в березні 2024 року. І зараз Готланд зміцнюється і ремілітаризується. Мета, поставлена шведським урядом, — розміщення на острові приблизно 5000 сухопутних військ, а також підрозділи НАТО та інтегрована система протиракетної оборони.

Військова техніка на острові Готланд Фото: Sverigesradio.se

Місцеві жителі усвідомлюють, що можуть стати легкою ціллю Росії, особливо, якщо війна в Україні закінчиться: "У Путіна з'являться ресурси для використання в інших цілях. Йдеться про 700 000 людей. Що він буде з ними робити?"

Швеція має багату історію підготовки до криз. Щороку уряд поширює брошуру "Важлива інформація для мешканців Швеції", в якій детально розповідається про те, як підготуватися до надзвичайної ситуації. Як правило, основна увага приділяється снігопадам, лісовим пожежам, повеням і стихійним лихам.

Але в останній брошурі міститься попередження про "кібератаки, тероризм і саботаж", а на обкладинці зображена жінка у військовій формі з автоматом Калашникова в руках. "Військова загроза для Швеції зросла. Ми маємо бути готові до найгіршого: до того, що інша країна нападе на нас зі зброєю", — йдеться в брошурі.

А Майя Аллард, стратег з питань готовності та оборони острова Готланд, стала ініціаторкою руху "сильне село", в якому наголошується на важливості знайомства зі своїми сусідами для взаємовиручки.

Ініціатива здобула підтримку поліції та пожежних служб, організацій цивільної оборони та церкви, і тепер у ній бере участь половина острова: 46 із 92 парафій, або близько 30 000 осіб.

Аллард навіть запросили виступити на щорічному форумі зі стратегії ЄС для регіону Балтійського моря. На організаційному рівні "сильне село" починається з інвентаризації: у кого є дров'яна піч, генератор, колодязь, ручний насос тощо. Іншими словами, воно створює місцеву інфраструктуру, якщо трапиться криза.

Шведський уряд рекомендує спочатку запастися продуктами харчування, водою та електроенергією на тиждень. "Але якщо об'єднатися, то, можливо, вистачить на 14 днів. У цьому й полягає ідея "сильного села" — подовжити час, тому що це дає людям час адаптуватися до кризи або війни. Ми вибудовуємо нашу цивільну оборону поетапно, починаючи з домогосподарств і закінчуючи національними планами", — каже Седерман.

Єва Рінгблад ґрунтовно підготувалася до Третьої світової війни Фото: Daily Mail

48-річна лікарка Єва Рінблад та її чоловік ретельно підготувалися. У них є 6000 літрів води в резервуарах. Якщо запаси свіжих продуктів вичерпаються, вони вирощуватимуть овочі та отримуватимуть яйця від курей.

"У нас достатньо їжі, щоб прожити кілька місяців, — продовжує вона. — Було б нудно, але ми б якось упоралися". У неї навіть є банка цукрової вати для її 11-річного сина і віскі для себе.

"Головна проблема — Росія. Найбільша криза — це війна", — каже вона, показуючи комору із запасами консервів.

"У мене немає бункера. Я не хочу жити в лісі. Я просто вірю в здоровий рівень підготовки", — каже вона. І журналістка зазначає, що "є щось тривожне в зустрічі з жінкою, яка дуже організовано ставиться до загрози війни, але яку я легко могла б уявити собі як подругу з сусіднього будинку".

Єва настільки добре підготувалася, що тепер дає поради решті: закопати картоплю в пісок, щоб вона довше зберігалася, зробити запас батарейок і купити радіо, щоб знати, що відбувається, якщо зникне решта зв'язку.

"Напад Путіна на Україну став поворотним моментом, який змусив нас усвідомити необхідність бути готовими", — каже вона.

Острів Готланд стає військовою базою

Гелена Давідссон, фахівець зі зв'язків із громадськістю муніципальної житлової компанії, три роки тому переїхала зі Стокгольма на Готланд. Вона каже, що її і сусідів про катастрофу попередить церковний дзвін.

Серед численних речей, що зберігаються в підвалі Гелени, яка займається підготовкою до надзвичайних ситуацій, можна знайти аптечку, спальний мішок, похідну плиту, батарейки, ліки, свічки та USB-кабелі. І головне, у неї є дров'яна піч.

У неї також достатньо готівки на одну покупку продуктів, як того вимагає шведський уряд. За словами Гелени, необхідним предметом є радіоприймач із ручним заводом, щоб отримувати актуальну інформацію.

На Готланді припускають, що навіть якщо не буде відкритого нападу, але Росія може влаштувати саботаж: масштабне відключення електроенергії, або обрив підводних кабелів зв'язку.

Готланд є метою "гібридної війни", сірої зони між миром і війною. Альф Седерман також говорить про "хакерські атаки" і небезпека зростає відтоді, як було вирішено розмістити на острові військову базу НАТО. І над островом постійно кружляють непізнані дрони.

"Вторгнення — це найгірший сценарій", додає він: "Але в нас цілком можуть полетіти ракети".

