Консервы, радио и виски: как шведы готовятся к вероятной войне с Россией (видео)

Остров Готланд расположен всего в 240 км от российского эксклава Калининградской области. И после вступления Швеции в НАТО его стали превращать в военную базу. Но также здесь живут и мирные жители, которые основательно готовятся к Третьей мировой войне.

Калининград – это главная база Балтийского флота ВМФ России. А остров Готланд расположен на пересечении важных морских путей, ведущих из Санкт-Петербурга и Калининграда в Северное море. Ежедневно мимо Готланда проходит 70% российского импорта и экспорта, включая сжиженный газ, удобрения и нефть, а также товары, перевозимые российским "теневым флотом" танкеров, пытающихся обойти экономические санкции. И соседство с Россией, которая уже находится в состоянии войны, вынудило местных жителей готовится к вероятному нападению, пишет журналист Daily Mail, который пообщался с жителями Готланда.

Швеция предупредила своих жителей, что война может случится

Альф Седерман, директор гражданской обороны острова, вспоминает, что в 2005 году на Готланде было только ополчение и остров был практически беззащитен. Затем в 2008 году Россия вторглась в Грузию. Шесть лет спустя она аннексировала Крым. Но решающим фактором стало неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину в 2022 году.

После 200 лет нейтральности Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года. И сейчас Готланд укрепляется и ремилитаризуется. Цель, поставленная шведским правительством, — размещение на острове примерно 5000 сухопутных войск, а также подразделения НАТО и интегрированная система противоракетной обороны.

Военная техника на острове Готланд Фото: Sverigesradio.se

Местные жители осознают, что могут стать легкой целью России, особенно, если война в Украине закончится: "У Путина появятся ресурсы для использования в других целях. Речь идет о 700 000 человек. Что он будет с ними делать?"

Швеция имеет богатую историю подготовки к кризисам. Каждый год правительство распространяет брошюру "Важная информация для жителей Швеции", в которой подробно рассказывается о том, как подготовиться к чрезвычайной ситуации. Как правило, основное внимание уделяется снегопадам, лесным пожарам, наводнениям и стихийным бедствиям.

Но в последней брошюре содержится предупреждение о "кибератаках, терроризме и саботаже", а на обложке изображена женщина в военной форме с автоматом Калашникова в руках. "Военная угроза для Швеции возросла. Мы должны быть готовы к худшему: к тому, что другая страна нападет на нас с оружием", - сказано в брошюре.

А Майя Аллард, стратег по вопросам готовности и обороны острова Готланд, стала инициатором движения "сильная деревня", в котором подчеркивается важность знакомства со своими соседями для взаимовыручки.

Инициатива получила поддержку полиции и пожарных служб, организаций гражданской обороны и церкви, и теперь в ней участвует половина острова: 46 из 92 приходов, или около 30 000 человек.

Аллард даже пригласили выступить на ежегодном форуме по стратегии ЕС для региона Балтийского моря. На организационном уровне "сильная деревня" начинается с инвентаризации: у кого есть дровяная печь, генератор, колодец, ручной насос и так далее. Другими словами, она создает местную инфраструктуру, если случится кризис.

Шведское правительство рекомендует первоначально запастись продуктами питания, водой и электроэнергией на неделю. "Но если объединиться, то, возможно, хватит на 14 дней. В этом и заключается идея "сильной деревни" — продлить время, потому что это дает людям время адаптироваться к кризису или войне. Мы выстраиваем нашу гражданскую оборону поэтапно, начиная с домохозяйств и заканчивая национальными планами", — говорит Седерман.

Ева Рингблад основательно подготовилась к Третьей мировой войне Фото: Daily Mail

48-летняя врач Ева Ринблад и ее муж тщательно подготовились. У них есть 6000 литров воды в резервуарах. Если запасы свежих продуктов иссякнут, они будут выращивать овощи и получать яйца от кур.

"У нас достаточно еды, чтобы прожить несколько месяцев, — продолжает она. — Было бы скучно, но мы бы как-нибудь справились". У нее даже есть банка сахарной ваты для ее 11-летнего сына и виски для себя.

"Главная проблема — Россия. Самый большой кризис — это война", - говорит она, показывая кладовую с запасами консервов.

"У меня нет бункера. Я не хочу жить в лесу. Я просто верю в здоровый уровень подготовки", — говорит она. И журналистка отмечает, что "есть что-то тревожное в встрече с женщиной, которая очень организованно относится к угрозе войны, но которую я легко могла бы представить себе в качестве подруги из соседнего дома".

Ева настолько хорошо подготовилась, что теперь дает советы остальным: закопать картофель в песок, чтобы он дольше хранился, сделать запас батареек и купить радио, чтобы знать, что происходит, если пропадет остальная связь.

"Нападение Путина на Украину стало поворотным моментом, заставившим нас осознать необходимость быть готовыми", - говорит она.

Остров Готланд становится военной базой

Хелена Давидссон, специалист по связям с общественностью муниципальной жилищной компании, три года назад переехала из Стокгольма на Готланд. Она говорит, что ее и соседей о катастрофе предупредит церковный колокол.

Среди многочисленных вещей, хранящихся в подвале Хелены, занимающейся подготовкой к чрезвычайным ситуациям, можно найти аптечку, спальный мешок, походную плиту, батарейки, лекарства, свечи и USB-кабели. И главное, у нее есть дровяная печь.

У нее также достаточно наличных денег на одну покупку продуктов, как того требует шведское правительство. По словам Хелены, необходимым предметом является радиоприемник с ручным заводом, чтобы получать актуальную информацию.

На Готланде предполагают, что даже если не будет открытого нападения, но Россия может устроить саботаж: масштабное отключение электроэнергии, или обрыв подводных кабелей связи.

Готланд является целью "гибридной войны", серой зоны между миром и войной. Альф Седерман также говорит о "хакерских атаках" и опасность растет с того момента, как было решено разместить на военную базу НАТО. И над островом постоянно кружат неопознанные дроны.

"Вторжение — это наихудший сценарий", добавляет он: "Но в нас вполне могут полететь ракеты".

