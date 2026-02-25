Главное оружие Путина находится в Ла-Манше: Британия готова к военному столкновению, — Sky News

Россия и Великобритания движутся в конфронтации в проливе Ла-Манш, потому что ветхие российские теневые танкеры продолжают перевозить нефть, угрожая экологии, а в Лондоне хотят положить конец этой практике, которая приносит деньги Путину на войну в Украине.

В то время как танкеры, перевозящие российскую нефть на сотни миллионов долларов, проходят через британские воды, эксперт Sky News предупреждает, что Великобританию ждет "милитаризованное морское противостояние".

Согласно морскому праву, все суда имеют право мирного прохода, если они ходят под законным флагом, и многие страны продолжают вести дела с Россией после вторжения в Украину.

По имеющейся информации, правительство Великобритании изучило правовые основания для задержания российских танкеров, в том числе в соответствии с Законом о санкциях и отмывании денег.

"Я думаю, что должен наступить момент, когда Великобритания и ее союзники — Нидерланды, Дания, Норвегия и морские державы Северной Европы — станут гораздо жестче в отношении этих российских кораблей, даже если они находятся под конвоем", — говорит профессор Майкл Кларк , аналитик Sky News по вопросам безопасности и обороны.

"Когда это произойдет, я думаю, что в этом году нас, вероятно, ждет какое-то милитаризированное морское столкновение", — уверен Кларк.

Представитель Министерства обороны заявил, что ведомство запросило страховые документы у более чем 600 судов теневого флота и что "сдерживание, пресечение и ослабление российского теневого флота является приоритетной задачей".

А тем временем журналисты наняли рыболовецкое судно и отправились в пролив Ла-Манш, чтобы отследить сразу три теневых танкера, которые перевозят российскую нефть: Rigel, Hyperion и Kousai.

Теневые танкеры в проливе Ла-Манш – что известно

В Ла-Манше, менее чем в двух часах прогулки на рыболовецком судне от Дувра, на виду у всех скрываются одни из самых "мощных видов оружия", используемых Россией в войне против Украины, отмечают журналисты, имея в виду российскую нефть, которую Кремль продолжает продавать, хоть и со значительными скидками.

"Туманным февральским утром, находясь посередине между Великобританией и Францией, мы наблюдаем, как мимо проплывают танкеры, перевозящие российскую нефть стоимостью около 100 миллионов долларов, игнорируя западные санкции, эмбарго и ограничения цен", — сообщили репортеры.

Российский теневой танкер у берегов Британии

Каждый месяц через Ла-Манш проходят десятки таких судов, являющихся частью "теневого флота", насчитывающего до 800 судов, которые обеспечивают поступление нефтяных доходов, финансирующих войну против Украины .

На этой неделе правительство Великобритании объявило о новых санкциях против российской нефтеторговли, но, судя по тому, что произошло за один день на воде, теневой флот действует, по всей видимости, безнаказанно, прямо под носом у союзников Киева.

Капитан Мэтт Кокер, обычно организует морские рыболовные туры на судне "Порция", но вместе с журналистами он отправился за более крупным уловом: тремя судами из теневого флота, перевозящими нефть из российских портов на Балтийском море.

Он говорит, что это обычное явление на самом оживленном в мире судоходном маршруте: "Когда видишь эти российские корабли и нефтяные танкеры, понимаешь, что это обычное дело. Честно говоря, никто особо не обращает на это внимания".

Журналисты отслеживали танкеры "Ригель", "Гиперион" и "Коусай" — из Финского залива, где они были загружены нефтью в российских портах, чтобы перехватить их при прохождении самого узкого места Дуврского пролива.

Танкер "Ригель" класса "Суэцмакс" имеет длину более 270 метров и, выходя из тумана, заполняет собой весь горизонт. Его груз нефти, загруженный неделей ранее в Приморске и вмещающий один миллион баррелей, оценивается примерно в 55 миллионов долларов.

Судно ходит под флагом Камеруна, принадлежит и управляется компанией с Сейшельских островов и находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и других стран.

Это препятствует использованию портовых сооружений в любой из стран, находящихся под санкциями, но не мешает судну направиться к следующей известной остановке — Порт-Саиду в начале Суэцкого канала. Неизвестно, где выгрузят российскую нефть, но после вторжения в Украину, Путин продавал ее Китаю и Индии со значительной скидкой .

Танкер "Гиперион", одобренный Великобританией, ЕС и США, плавающий под российским флагом, название которого написано на носу кириллицей.

Еще в декабре этого года судно ходило под флагом Сьерра-Леоне, но после доставки груза в Венесуэлу сменило флаг и обошло военно-морскую блокаду США в Карибском море.

Смена флага — обычная тактика в теневом флоте, непрозрачная структура собственности — распространенное явление, а страховое покрытие часто неясно, что вызывает серьезную озабоченность, учитывая, что многие суда стареют и плохо обслуживаются.

Теневой танкер "Гиперион" в проливе Ла-Манш

США предприняли прямые военные действия против танкеров из теневого флота, связанного с Венесуэлой, и с прошлого года захватили по меньшей мере семь судов, последнее из которых было обнаружено 24 февраля в Индийском океане.

В прошлом месяце французские военизированные формирования также захватили судно в Средиземном море, но, несмотря на почти ежедневное прохождение танкеров-тендеров через Ла-Манш, прямые британские интервенции до сих пор были сосредоточены на страховании.

Когда проходит танкер "Коусай", журналисты случайно подслушивают сообщение береговой охраны его капитану по открытому каналу УКВ-радио, в котором требуется подтверждение наличия страховки.

Капитана просят отправить документы на государственный электронный адрес в течение 24 часов. Но ответа от танкера нет.

Теневой флот России – это опасный ответ на санкции

Санкции против российской нефтяной промышленности оказали влияние, снизив стоимость российской нефти, хотя и не объемы ее перевалки.

Рост теневого флота сам по себе является реакцией рынка на ужесточение санкций. Поскольку большинство танкеров, контролируемых Западом, и связанных с ними морских перевозок находятся вне досягаемости России, она обратилась к импровизированной, непрозрачной группе старых судов для транспортировки нефти, зачастую тайно.

"Более 60% российской нефти экспортируется на так называемом "теневом флоте", — говорит Памела Мангер, руководитель отдела анализа европейского рынка энергетической аналитической компании Vortexa.

По ее мнению, это сложная схема, в которой участвуют несколько судов: подсанкционное судно загружает российскую нефть и направляется в Китай. В ходе транспортировки может быть совершено до пяти, шести, семи перегрузок с судна на судно, чтобы замаскировать происхождение нефти и переправить ее на суда, не подпадающие под санкции, откуда она в конечном итоге будет выгружена конечному покупателю.

Теневой танкер "Ариадне"

Данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха показывают, что после введения санкций количество судов в теневом флоте увеличилось, но объем перевозимой нефти остался неизменным, даже несмотря на то, что сотни судов попали под прямые санкции.

Однако цены упали, и российская нефть теперь конкурирует с иранской и венесуэльской нефтью на "проблемном" рынке нефти, находящемся под санкциями, что приводит к сокращению доходов Кремля.

"России пришлось значительно снизить цены на эти партии сырой нефти", — говорит Дэвид Файф, главный экономист компании Argus Media, специализирующейся на ценообразовании на сырьевые товары: "В 2021 году нефть марки Urals, основной экспортный сорт российской нефти, продавалась на два-три доллара дешевле, чем North Sea Brent. На данный момент, в феврале, Urals отгружается в портах Балтийского моря по цене на 27 долларов ниже, чем North Sea Brent".

Эта разница в ценах сократила доходы России от нефти примерно на 25% в годовом исчислении и до 50% только за январь, что является экономическим последствием, которое Кремль не может игнорировать.

"Я думаю, что они понесут довольно значительные потери, особенно в выручке в этом году, и я ожидаю, по меньшей мере, снижение объемов примерно на полмиллиона баррелей в день", — говорит Файф. И теперь Великобритания хочет, чтобы союзники оказали на теневой флот еще большее давление, чтобы уменьшить доходы Кремля.

А тем временем помощник Путина Николай Патрушев пригрозил военными мерами в случае блокирования российских танкеров в Балтийском море странами НАТО. Он заявил, что блокаду будет "прорывать" Военно-морской флот России.