Головна зброя Путіна перебуває в Ла-Манші: Британія готова до військового зіткнення, — Sky News

Росія і Велика Британія рухаються в конфронтації в протоці Ла-Манш, тому що старі російські тіньові танкери продовжують перевозити нафту, загрожуючи екології, а в Лондоні хочуть покласти край цій практиці, яка приносить гроші Путіну на війну в Україні.

У той час як танкери, що перевозять російську нафту на сотні мільйонів доларів, проходять через британські води, експерт Sky News попереджає, що на Велику Британію чекає "мілітаризоване морське протистояння".

Згідно з морським правом, усі судна мають право мирного проходу, якщо вони ходять під законним прапором, і багато країн продовжують вести справи з Росією після вторгнення в Україну.

За наявною інформацією, уряд Великої Британії вивчив правові підстави для затримання російських танкерів, зокрема відповідно до Закону про санкції та відмивання грошей.

"Я думаю, що має настати момент, коли Велика Британія та її союзники — Нідерланди, Данія, Норвегія і морські держави Північної Європи — стануть набагато жорсткішими щодо цих російських кораблів, навіть якщо вони перебувають під конвоєм", — говорить професор Майкл Кларк, аналітик Sky News з питань безпеки та оборони.

"Коли це станеться, я думаю, що цього року на нас, імовірно, чекає якесь мілітаризоване морське зіткнення", — упевнений Кларк.

Представник Міністерства оборони заявив, що відомство запросило страхові документи у більш ніж 600 суден тіньового флоту і що "стримування, припинення і ослаблення російського тіньового флоту є пріоритетним завданням".

А тим часом журналісти найняли риболовецьке судно і вирушили в протоку Ла-Манш, щоб відстежити одразу три тіньові танкери, які перевозять російську нафту: Rigel, Hyperion і Kousai.

Тіньові танкери в протоці Ла-Манш — що відомо

У Ла-Манші, менш ніж за дві години прогулянки на риболовецькому судні від Дувра, на очах у всіх ховаються одні з найпотужніших "потужних видів зброї", що використовуються Росією у війні проти України, зазначають журналісти, маючи на увазі російську нафту, яку Кремль продовжує продавати, хоч і зі значними знижками.

"Туманним лютневим ранком, перебуваючи посередині між Великою Британією та Францією, ми спостерігаємо, як повз нас пропливають танкери, що перевозять російську нафту вартістю близько 100 мільйонів доларів, ігноруючи західні санкції, ембарго та обмеження цін", — повідомили репортери.

Російський тіньовий танкер біля берегів Британії Фото: Sky News

Щомісяця через Ла-Манш проходять десятки таких суден, які є частиною "тіньового флоту", що налічує до 800 суден, що забезпечують надходження нафтових доходів, які фінансують війну проти України.

Цього тижня уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти російської нафтоторгівлі, але, судячи з того, що сталося за один день на воді, тіньовий флот діє, вочевидь, безкарно, просто під носом у союзників Києва.

Капітан Метт Кокер, зазвичай організовує морські рибальські тури на судні "Порція", але разом із журналістами він вирушив за більшим уловом: трьома суднами з тіньового флоту, що перевозять нафту з російських портів на Балтійському морі.

Він каже, що це звичайне явище на найжвавішому у світі судноплавному маршруті: "Коли бачиш ці російські кораблі та нафтові танкери, розумієш, що це звичайна справа. Чесно кажучи, ніхто особливо не звертає на це уваги".

Журналісти відстежували танкери "Ригель", "Гіперіон" і "Коусай" — з Фінської затоки, де їх було завантажено нафтою, у російських портах, щоб перехопити їх під час проходження найвужчого місця Дуврської протоки.

Танкер "Ригель" класу "Суецмакс" має довжину понад 270 метрів і, виходячи з туману, заповнює собою весь горизонт. Його вантаж нафти, завантажений тижнем раніше в Приморську, що вміщає один мільйон барелів, оцінюється приблизно в 55 мільйонів доларів.

Судно ходить під прапором Камеруну, належить і управляється компанією з Сейшельських островів і перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та інших країн.

Це перешкоджає використанню портових споруд у будь-якій з країн, що перебувають під санкціями, але не заважає судну попрямувати до наступної відомої зупинки — Порт-Саїду на початку Суецького каналу. Невідомо, де вивантажать російську нафту, але після вторгнення в Україну, Путін продавав її Китаю та Індії зі значною знижкою.

Танкер "Гіперіон", схвалений Великою Британією, ЄС і США, що плаває під російським прапором, назва якого написана на носі кирилицею.

Ще в грудні цього року судно ходило під прапором Сьєрра-Леоне, але після доставлення вантажу до Венесуели змінило прапор і обійшло військово-морську блокаду США в Карибському морі.

Зміна прапора — звичайна тактика в тіньовому флоті, непрозора структура власності — поширене явище, а страхове покриття часто незрозуміле, що викликає серйозне занепокоєння, з огляду на те, що багато суден старіють і погано обслуговуються.

Тіньовий танкер "Гіперіон" у протоці Ла-Манш Фото: Sky News

США розпочали прямі військові дії проти танкерів із тіньового флоту, пов'язаного з Венесуелою, і з минулого року захопили щонайменше сім суден, останнє з яких було виявлено 24 лютого в Індійському океані.

Минулого місяця французькі воєнізовані формування також захопили судно в Середземному морі, але, незважаючи на майже щоденне проходження танкерів-тендерів через Ла-Манш, прямі британські інтервенції досі були зосереджені на страхуванні.

Коли проходить танкер "Коусай", журналісти випадково підслуховують повідомлення берегової охорони його капітану відкритим каналом УКХ-радіо, в якому потрібне підтвердження наявності страховки.

Капітана просять надіслати документи на державну електронну адресу протягом 24 годин. Але відповіді від танкера немає.

Тіньовий флот Росії — це небезпечна відповідь на санкції

Санкції проти російської нафтової промисловості вплинули, знизивши вартість російської нафти, хоча й не обсяги її перевалки.

Зростання тіньового флоту саме по собі є реакцією ринку на посилення санкцій. Оскільки більшість танкерів, контрольованих Заходом, і пов'язаних з ними морських перевезень перебувають поза досяжністю Росії, вона звернулася до імпровізованої, непрозорої групи старих суден для транспортування нафти, часто таємно.

"Понад 60% російської нафти експортується на так званому "тіньовому флоті", — каже Памела Мангер, керівник відділу аналізу європейського ринку енергетичної аналітичної компанії Vortexa.

На її думку, це складна схема, в якій беруть участь кілька суден: підсанкційне судно завантажує російську нафту і прямує до Китаю. Під час транспортування може бути здійснено до п'яти, шести, семи перевантажень із судна на судно, щоб замаскувати походження нафти і переправити її на судна, які не підпадають під санкції, звідки її зрештою вивантажать кінцевому покупцеві.

Тіньовий танкер "Аріадне" Фото: Sky News

Дані Центру досліджень у галузі енергетики та чистого повітря показують, що після запровадження санкцій кількість суден у тіньовому флоті збільшилася, але обсяг нафти, що перевозиться, залишився незмінним, навіть попри те, що сотні суден потрапили під прямі санкції.

Однак ціни впали, і російська нафта тепер конкурує з іранською та венесуельською нафтою на "проблемному" ринку нафти, що перебуває під санкціями, що призводить до скорочення доходів Кремля.

"Росії довелося значно знизити ціни на ці партії сирої нафти", — каже Девід Файф, головний економіст компанії Argus Media, що спеціалізується на ціноутворенні на сировинні товари: "У 2021 році нафта марки Urals, основний експортний сорт російської нафти, продавалася на два-три долари дешевше, ніж North Sea Brent. Наразі, у лютому, Urals відвантажується в портах Балтійського моря за ціною на 27 доларів нижчою, ніж North Sea Brent".

Ця різниця в цінах скоротила доходи Росії від нафти приблизно на 25% у річному обчисленні і до 50% тільки за січень, що є економічним наслідком, який Кремль не може ігнорувати.

"Я думаю, що вони зазнають доволі значних втрат, особливо у виручці цього року, і я очікую, щонайменше, зниження обсягів приблизно на півмільйона барелів на день", — каже Файф. І тепер Велика Британія хоче, щоб союзники чинили на тіньовий флот ще більший тиск, щоб зменшити доходи Кремля.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як функціонує тіньовий флот Росії: без жодних гарантій для моряків і під постійною загрозою затонути десь під час чергового маршруту.

А тим часом помічник Путіна Микола Патрушев пригрозив військовими заходами в разі блокування російських танкерів у Балтійському морі країнами НАТО. Він заявив, що блокаду буде "проривати" Військово-морський флот Росії.