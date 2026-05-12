Украинские дроны "уничтожили" военных НАТО: как в Швеции учились отражать российское вторжение

Швеция, последняя вступившая в НАТО страна, тренировалась защищать от вероятного нападения России стратегический остров Готланд в Балтийском море. Чтобы подготовиться к современной войне с дронами, пригласили украинских военных.

Сценарий учений "Aurora 26" таков: неназванный противник наращивает военное присутствие у восточных границ НАТО. Готланд из-за диверсий сталкивается с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия. Швеция и прочие страны НАТО должны отражать атаку. Но украинцы дали понять, что пока у членов Североатлантического альянса получается не очень хорошо, передает Associated Press.

Украинские военные показали, что такое соверменная война

Швеция руководит учениями, на которых проверяется, что могут предпринять члены НАТО до того, как будет задействована статья 5 договора о коллективной обороне. Также в них прнимали участие США и Украина, которая хоть и не член НАТО, но единственная имеет опыт реальной войны.

"Теоретически это может произойти хоть завтра", — сказал руководящий учениями контр-адмирал Йонас Викстрем.

Журналистам агентства Associated Press разрешили наблюдать за военными учениями.

Украинские беспилотники "уничтожили" шведских военнослужащих во время учений

В ходе военных учений, проведенных на этой неделе, украинские войска получили возможность продемонстрировать, чему они научились на поле боя, и почему их страна может стать достойным членом НАТО.

Группа украинских пилотов беспилотников, приглашенных для обучения западных сил методам ведения войны с использованием дронов, уничтожила шведские войска во время учений, сообщил 24-летний пилот дрона.

"Тренировки останавливали три раза, чтобы войска могли отработать навыки и улучшить свою работу, но если бы это происходило в реальной жизни, они бы погибли", — сказал он, назвав свой позывной "Тарик" в соответствии с украинскими военными правилами.

Шведские войска обладают потенциалом, но им необходимо улучшить свои беспилотники и тактику, а командирам нужно глубже понимать принципы ведения войны с использованием дронов, сказал другой пилот с позывным "Карат".

Он описал полеты на небольших ударных дронах с видом от первого лица на передовой против российских войск. Иногда пилотов дронов поддерживают группы разведывательных дронов, а иногда они "действуют вслепую".

Западные силы не могут понять, каково это, добавил он: "Вы должны увидеть это своими глазами".

На учениях украинские военные показали, что дроны могут уничтожить любую цель

Все западные силы должны "быстро научиться" проводить операции с использованием беспилотников и противодействовать им, и "самый быстрый" способ — это прислушаться к украинцам, сказал Начальник штаба обороны Швеции генерал Михаэль Классон.

"Нам показали, что нужно сосредоточиться на выживаемости и на том, как оставаться незамеченным", — сказал бригадный генерал Кертис Кинг из вооруженных сил США. В то же время, по его словам, западным странам необходимо сосредоточиться на возможностях "глубокого" обнаружения, чтобы выявлять беспилотники на большом расстоянии.

Такие знания крайне необходимы вдоль российской границы с НАТО, где в последние месяцы участились случаи вторжений беспилотников.

На учениях в Швеции войска НАТО не смогли противостоять дронам

Цель состоит в создании систем, которые будут работать вместе, чтобы радары, произведенные разными компаниями в разных странах, могли быть интегрированы для обмена данными и отслеживания угроз, сказал Кинг. Этот процесс начался, но цели еще не достигнуты.

Остров Готланд – почему Путин может напасть именно там

В ходе военных учений основное внимание было уделено шведскому острову Готланд, поскольку он стратегически расположен в Балтийском море между российским эксклавом Калининградом, где Москва разместила ракеты, и Швецией.

"Если вы контролируете Готланд, то практически контролируете центральную часть Балтийского моря", — напомнил Классон.

Остров Готланд считается главной целью РФ

Балтийское море является для России жизненно важным источником дохода, поскольку суда из ее "теневого флота" перевозят нефть и сжиженный природный газ, которые Москва использует для финансирования войны в Украине.

После окончания холодной войны Швеция фактически отказалась от своего военного присутствия на Готланде, но полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году побудило к пересмотру ситуации. И Швеция, наряду с Финляндией, решила вступить в НАТО в 2024 году.

"Вполне разумный сценарий" заключается в том, что президент России Владимир Путин мог бы использовать Готланд для проверки НАТО, попытавшись захватить небольшой участок территории альянса, чтобы изучить коллективную реакцию, считает Классон.

Также начальник штаба обороны Швеции отметил, что США остаются военным союзником Европы, но европейские военные лидеры внимательно следят за тем, как Дональд Трамп и его администрация относятся к НАТО, которое Трамп назвал "бумажным тигром". Совсем недавно он отдал приказ о выводе не менее 5000 американских военнослужащих из Германии и угрожает вывести еще больше.

Но в Швеции оптимистично отметили, что "все, что предоставляет европейским союзникам свободу действий, — это хорошо".

