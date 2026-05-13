На озброєнні ЗСУ з'явилися китайські ПЗРК FN-16: як вони могли потрапити в Україну

Переносні зенітні ракетні комплекси FN-16 — це експортна модель. І зараз стало відомо, що ними озброєні бійці 160 окремої механізованої бригади.

На озброєнні зенітного батальйону 160-ї механізованої бригади України з'явилися переносні зенітні ракетні комплекси ФН-16 китайського виробництва, підтверджують фотографії, опубліковані прес-службою бригади.

Український солдат із китайським ПЗРК Фото: Генштаб ЗСУ

Збиті китайським ПЗРК російські дрони Фото: Генштаб ЗСУ

"Бійці зенітного ракетного дивізіону щодня і вночі тримають небо під своїм пильним контролем. Виявляють ворожі цілі, супроводжують їх і знищують ще до того, як ті можуть завдати удару", — сказано в пості.

Фотографії, опубліковані прес-службою 160-ї механізованої бригади України, підтверджують наявність на озброєнні батальйону ППО бригади переносних зенітних ракетних комплексів FN-16, китайської експортної системи, створеної на базі QW-2.

Китайські ПЗРК FN-16 — що відомо

FN-16 — це китайський експортний продукт, створений на основі китайського QW-2, відомого як Vanguard-2, переносного зенітного ракетного комплексу з інфрачервоним наведенням, призначеного для ураження літаків і вертольотів, що летять низько. Як і інші ПЗРК цього класу, FN-16 дає змогу підрозділам ППО піхотного рівня вражати повітряні цілі без встановлених на транспортних засобах радарів або систем управління вогнем, водночас оператор використовує інфрачервону голівку самонаведення для виявлення і супроводу цілі перед пострілом.

Китайські ПЗРК FN-16 міг потрапити в Україну з Ірану Фото: Генштаб ЗСУ

Експортний варіант FN-16 присутній на озброєнні багатьох країн Азії, Близького Сходу та Африки. Тож визначити, як саме ця ПЗРК потрапила в Україну — неможливо.

Кілька джерел припускають, що системи могли потрапити в Україну через перехоплені раніше вантажі, які спочатку призначалися для Ємену і які прямували через Іран, де були задокументовані аналогічні системи.

Однак ця версія походження залишається непідтвердженою, і інші шляхи передачі не можуть бути виключені на підставі наявних даних.

Китай формально зберігає нейтралітет у російсько-українському конфлікті і не визнає поставок зброї Україні.

