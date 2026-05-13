На вооружении ВСУ появились китайские ПЗРК FN-16: как они могли попасть в Украину

На вооружении зенитного батальона 160-й механизированной бригады Украины появились переносные зенитные ракетные комплексы ФН-16 китайского производства, подтверждают фотографии, опубликованные пресс-службой бригады.

Украинский солдат с китайским ПЗРК Фото: Генштаб ЗСУ

Сбитые китайским ПЗРК российские дроны Фото: Генштаб ЗСУ

"Бойцы зенитного ракетного дивизиона каждый день и ночью держат небо под своим пристальным контролем. Выявляют враждебные цели, сопровождают их и уничтожают еще до того, как те могут нанести удар", — сказано в посте.

Фотографии, опубликованные пресс-службой 160-й механизированной бригады Украины, подтверждают наличие на вооружении батальона ПВО бригады переносных зенитных ракетных комплексов FN-16, китайской экспортной системы, созданной на базе QW-2.

Китайские ПЗРК FN-16 – что известно

FN-16 — это китайский экспортный продукт, созданный на основе китайского QW-2, известного как Vanguard-2, переносного зенитного ракетного комплекса с инфракрасным наведением, предназначенного для поражения низколетящих самолетов и вертолетов. Как и другие ПЗРК этого класса, FN-16 позволяет подразделениям ПВО пехотного уровня поражать воздушные цели без установленных на транспортных средствах радаров или систем управления огнем, при этом оператор использует инфракрасную головку самонаведения для обнаружения и сопровождения цели перед выстрелом.

Китайские ПЗРК FN-16 мог попасть в Украину из Ирана Фото: Генштаб ЗСУ

Экспортный вариант FN-16 присутствует на вооружении многих стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Так что определить, как именно эта ПЗРК попала в Украину – невозможно.

Несколько источников предполагают, что системы могли попасть в Украину через перехваченные ранее грузы, первоначально предназначенные для Йемена и которые следовали через Иран, где были задокументированы аналогичные системы.

Однако эта версия происхождения остается неподтвержденной, и другие пути передачи не могут быть исключены на основании имеющихся данных.

Китай формально сохраняет нейтралитет в российско-украинском конфликте и не признает поставок оружия Украине.

