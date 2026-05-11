Федоров сообщил, что Украина имеет ракеты, похожие на Taurus: что это за оружие и почему оно лучше

11 мая 2026 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина уже имеет ракеты, способные работать, как немецкие ракеты Taurus. По словам украинского топ-чиновника, речь идет об оружии на 1500 км, которое планируют масштабировать, и которое является хорошо выполненным украинским "домашним заданием". Какие дипстрайки Вооруженных сил Украины конкурируют с Taurus и по каким параметрам они выигрывают или проигрывают?

Украина готова получить от Германии дополнительные средства поражения, в частности Taurus, но при этом ВСУ уже имеют ракеты с "похожей дальностью", привело слова Федорова информационное агентство "Interfax-Украина". Украинские аналоги могут преодолевать и такую же, и большую дистанцию, уточнил чиновник. Фокус сравнил дипстрайки ВСУ с возможностями ракеты Taurus, которую Германия так и не предоставила Украине, отказываясь от поставок с февраля 2022 года.

Федоров высказался относительно Taurus во время брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который прибыл в Киев с неожиданным визитом. Медиа привело отдельные тезисы украинского чиновника относительно оружия, которое есть в наличии в ВСУ, но при этом его "никогда не может быть мало".

"Если говорим о Taurus, то конечно, что у нас сейчас есть уже ракеты, которые работают на дистанции похожей и больше", — процитировало агентство слова Федорова.

Министр уточнил, что Украина относительно независима от партнеров в отношении дальнобойных ударов вглубь территории РФ. Об этом говорят, например, атаки на расстояние 1500 км, прозвучало на брифинге.

"Украина свою домашнюю работу делает хорошо", — сказал он.

Ракета Taurus — сравнение с оружием Украины

Других деталей выступления Федорова медиа не привело, поэтому не ясно, какое именно украинское оружие он имел в виду. В то же время Фокус в 2026 году писал об ударах вглубь РФ на расстояние до 2000 км. Среди прочего, атаковали оружейный завод в Чебоксарах: согласно данным Генштаба ВСУ, использовали крылатую ракету "Фламинго". Кроме того, тогда же на видео с места событий в Чувашии фигурировали дальнобойные дроны А-196 "Лютый". Ранее командование информировало об использовании крылатых ракет "Нептун". Например, этим оружием попали по стратегической цели РФ в оккупированном Крыму в марте 2025 года.

Открытые данные о характеристиках "Фламинго", "Длинного Нептуна", Ан-196 "Лютый", и также Taurus, собраны в сравнительной таблице. Видим, что немецкая ракета имеет в шесть раз меньшую дальность, чем "Фламинго", на три раза легче (и общий вес и вес БЧ). Кроме того, Taurus вдвое дороже "Фламинго", в пять раз дороже "Лютого", но стоит так же как "Длинный Нептун". В то же время, есть разница в типе оружия: украинские аналоги запускают с наземных мобильных пусковых установок, а немецкое средство поражения — с самолетов. Ко всему, "Фламинго" кодифицировали как дрон-ракету, "Лютый" как дрон и только "Нептун" — как классическую крылатую ракету. Заметим, что Украина пока не представила новые авиаракеты собственного производства.

Ракета Taurus — сравнение с оружием Украины Фото: Фокус

Отметим, 11 мая Фокус писал о внезапном визите в Украину министра Писториуса. Немецкий чиновник анонсировал, что едет договариваться о совместном производстве дальнобойного оружия, дефицит которого для собственной защиты испытывает Европа.

Напоминаем, весной 2026 года OSINT-аналитик рассказал о деталях применения ракет "Фламинго" с августа 2025 года по апрель 2026.