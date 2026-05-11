Федоров повідомив, що Україна має ракети, схожі на Taurus: що це за зброя і чому вона краща

11 травня 2026 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна вже має ракети, здатні працювати, як німецькі ракети Taurus. Зі слів українського топпосадовця, ідеться про зброю на 1500 км, яку планують масштабувати, і яка є гарно виконаним українським "домашнім завданням". Які діпстрайки Збройних сил України конкурують з Taurus та за якими параметрами вони виграють чи програють?

Україна готова отримати від Німеччини додаткові засоби ураження, зокрема Taurus, але при цьому ЗСУ вже мають ракети зі "схожою дальністю", навело слова Федорова інформаційне агентство "Interfax-Україна". Українські аналоги можуть долати і таку ж, і більшу дистанцію, уточнив посадовець. Фокус порівняв діпстрайки ЗСУ з можливостями ракети Taurus, яку Німеччина так і не надала Україні, відмовляючись від поставок з лютого 2022 року.

Федоров висловився щодо Taurus під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який прибув до Києва з неочікуваним візитом. Медіа навело окремі тези українського посадовця щодо зброї, яка є у наявності у ЗСУ, але при цьому її "ніколи не може бути мало".

Відео дня

"Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше", — процитувало агентство слова Федорова.

Міністр уточнив, що Україна відносно незалежна від партнерів щодо далекобійних ударів вглиб території РФ. Про це говорять, наприклад, атаки на відстань 1500 км, пролунало на брифінгу.

"Україна свою домашню роботу робить добре", — сказав він.

Ракета Taurus — порівняння зі зброєю України

Інших деталей виступу Федорова медіа не навело, тому не ясно, яку саме українську зброю він мав на увазі. Водночас Фокус у 2026 році писав про удари вглиб РФ на відстань до 2000 км. Серед іншого, атакували збройний завод у Чебоксарах: згідно з даними Генштабу ЗСУ, використали крилату ракету "Фламінго". Крім того, тоді ж на відео з місця подій у Чувашії фігурували далекобійні дрони А-196 "Лютий". Раніше командування інформувало про використання крилатих ракет "Нептун". Наприклад, цією зброєю поцілили по стратегічній цілі РФ в окупованому Криму у березні 2025 року.

Відкриті дані про характеристики "Фламінго", "Довгого Нептуна", Ан-196 "Лютий", і також Taurus, зібрані у порівняльній таблиці. Бачимо, що німецька ракета має у шість разів меншу дальність, ніж "Фламінго", на утричі легша (і загальна вага і вага БЧ). Крім того, Taurus удвічі дорожчий за "Фламінго", у п'ять разів дорожчий за "Лютий", але коштує так само як "Довгий Нептун". Водночас, є різниця у типі зброї: українські аналоги запускають з наземних мобільних пускових установок, а німецький засіб ураження — з літаків. До всього, "Фламінго" кодифікували як дрон-ракету, "Лютий" як дрон і лише "Нептун" — як класичну крилату ракету. Зауважмо, що Україна поки не презентували нові авіаракети власного виробництва.

Ракета Taurus — порівняння зі зброєю України Фото: Фокус

Зазначимо, 11 травня Фокус писав про раптовий візит в Україні міністра Пісторіуса. Німецький посадовець анонсував, що їде домовлятись про спільне виробництво далекобійної зброї, дефіцит якої для власного захисту відчуває Європа.

Нагадуємо, весною 2026 року OSINT-аналітик розповів про деталі застосування ракет "Фламінго" з серпня 2025 року по квітень 2026.