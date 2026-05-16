Війна закінчиться за фінським сценарієм: аналітики JPMorgan Chase змінили прогноз щодо України

Найбільш ймовірним результатом, за яким може закінчитися російсько-українська війна, аналітики вважають т.зв. "фінський сценарій". Тобто Україна здатна зберегти свій суверенітет, але натомість втратить частину територій.

Результат російсько-української війни, яка триває понад чотири роки, ймовірно, буде вирішено під час переговорів. Так вважають аналітики найбільшого банку США JPMorgan Chase.

У доповіді "Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace" наголошується, що лінія фронту не рухається вже понад два роки й ситуація на полі бою зайшла в глухий кут.

Задля компромісу, вважають у JPMorgan, Україна може погодитися на обмеження чисельності та можливостей своєї армії та нейтралітет. Москва, своєю чергою, представить результат угоди як перемогу.

"Фінський сценарій"

Потенційний розвиток подій у банку порівняли із досвідом Фінляндії, коли після війни з СРСР країна втратила близько 10% території, але зберегла демократичну систему, ринкову економіку та орієнтацію на Захід. Водночас аналітики зазначають, що оцінка ймовірних сценаріїв змінилася порівняно з попереднім роком. До цього основним був т.зв. "грузинський сценарій", коли фахівці насамперед розглядали повернення Києва в орбіту Москви.

Згідно з оновленими прогнозами, ймовірність "фінського сценарію" становить близько 50%, а "грузинського" — 30%. Окрім того, аналітики також не виключають "ізраїльського" сценарію, ймовірність якого складає 10%, а можливості сценаріїв "Білорусь" та "Південна Корея" складають по 5%.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори між Росією та Україною "втратили імпульс", оскільки обидві сторони відчувають впевненість та оптимізм. На його переконання, лише Вашингтон готовий впоратися з переговорами й готовий знову виступити посередником.

