Кремль відкинув намір європейських країн стати посередниками в перемовинах між Києвом і Москвою.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі посередниками є лише США, а європейці нібито "не хочуть і не можуть" ними бути. Його заяву цитує агенство "ТАСС"

"Лише Вашингтон виступає посередником між Москвою та Києвом. Це робочий процес, робочий формат. Очевидно, що європейці не хочуть і не можуть виступати посередниками", — заявив Пєсков.

Речник Володимира Путіна вважає, що європейці не можуть стати посередниками у переговорах щодо завершення війни РФ в Україні, бо нечебто "вони зараз практично безпосередньо беруть участь у війні".

"Європа фактично безпосередньо воює з Росією на боці Києва. Вони зараз фактично скоріше є апологетами ідеї нанесення Росії нищівного удару, нищівної поразки. Звичайно, з таким підходом претендувати на посередництво навряд чи доводиться", — сказав чиновник з Кремля.

Нагадаємо, в ЄС тривають дискусії щодо доцільності відновлення діалогу з Кремлем для завершення війни в Україні. Зокрема, президент Фінляндії Александр Стубб несподівано закликав Європу до прямих переговорів із Росією. Адже політика Сполучених Штатів Америки щодо війни в Україні не відповідає інтересам європейських країн.

Також видання The Guardian 11 травня написало, що у Кремлі хочуть завершення війни. Російський диктатор Володимир Путін зіштовхнувся з хвилею занепокоєння в Москві, оскільки війна в Україні, яка забрала безліч життів і виснажує економіку РФ, триває. 9 травня Путін несподівано заявив про готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у третій країні.