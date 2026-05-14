Кремль отверг намерение европейских стран стать посредниками в переговорах между Киевом и Москвой.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сейчас посредниками являются только США, а европейцы якобы "не хотят и не могут" ими быть. Его заявление цитирует агентство "ТАСС"

"Только Вашингтон выступает посредником между Москвой и Киевом. Это рабочий процесс, рабочий формат. Очевидно, что европейцы не хотят и не могут выступать посредниками", — заявил Песков.

Представитель Владимира Путина считает, что европейцы не могут стать посредниками в переговорах по завершению войны РФ в Украине, потому что якобы "они сейчас практически непосредственно участвуют в войне".

"Европа фактически непосредственно воюет с Россией на стороне Киева. Они сейчас фактически скорее являются апологетами идеи нанесения России сокрушительного удара, сокрушительного поражения. Конечно, с таким подходом претендовать на посредничество вряд ли приходится", — сказал чиновник из Кремля.

Напомним, в ЕС продолжаются дискуссии о целесообразности возобновления диалога с Кремлем для завершения войны в Украине. В частности, президент Финляндии Александр Стубб неожиданно призвал Европу к прямым переговорам с Россией. Ведь политика Соединенных Штатов Америки относительно войны в Украине не отвечает интересам европейских стран.

Также издание The Guardian 11 мая написало, что в Кремле хотят завершения войны. Российский диктатор Владимир Путин столкнулся с волной беспокойства в Москве, поскольку война в Украине, которая унесла множество жизней и истощает экономику РФ, продолжается. 9 мая Путин неожиданно заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Зеленским в третьей стране.