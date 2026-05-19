"Якщо ви не слухаєтесь, вас б'ють": в'єтнамець, що воював за РФ, про ставлення до іноземців

Українські військові взяли в полон Лу Менг Туана — чоловіка з В'єтнама, який воював у лавах ЗС РФ. Він розповів українськимв військовим, що його примусили укласти контракт з російською армією на 1 рік, хоча він не мав ані військового досвіду, ані документів.

На додачу Лу Менг Туан не знав англійську та російську мови. Про це йдеться у новому відео UNITED24.

Полонений розповів про те, як насправді росіяни ставляться до іноземців в армії. Так, за два місяці йому жодного разу не дали зброю в руки, бо він не розумів російської, а навчати його ніхто не хотів. Тож він займався приготуванням їжі.

"Вони (росіяни — ред.) змушують нас робити все. Якщо ви не слухаєтесь, вони вас б'ють. Якщо ви не підкоряєтеся, вони готові вас убити", — розповів в'єтнамець.

При цьому росіяни сильно били його, зазначив полонений, а також били інших хлопців, погрожуючи, що якщо він не піде на фронт, то його застрелять.

З Москви його привезли до окопів, де він мав готувати їжу. Але коли на позиціях ЗС РФ закінчилися люди, його відправили на передову.

"Коли я пішов, у мене з собою нічого не було. Навіть зброї чи будь-якого спорядження, ніякої їжі, мені навіть води не дали. Абсолютно нічого. У мене не було нічого їсти чи пити", — поскаржився Лу Менг Туан.

Що в'єтнамець розповів про український полон

Чоловік розповів, що він блукав на позиціях на Харківщині, потребуючи медичної допомоги. Там його взяли в полон українські військові. За його словами, він давно хотів втекти на українську сторону, тож умисно йшов у бік позицій Сил оборони України, коли випала така нагода.

"Коли мене привезли сюди (в Україну — ред.), мене не дискримінували. До мене ставилися як до людини. Дуже добре. Чесно кажучи, я дуже зворушений. Але я не можу повністю висловити це словами. Навіть перебування тут протягом одного дня надало моєму життю стільки сенсу", — зазначив в'єтнамець.

За його словами, у ЗС РФ перебуває чимало іноземців та молодих людей, які потрапили на фронт примусово, але не хочуть воювати. Вони доведені до такого стану, що чимало з них обирають самогубство, а не продовження війни.

Як в'єтнамець опинився у ЗС РФ

Лу Менг Туан пояснив, що прибув до Москви, аби заробити грошей. А по завершенню терміну дії візи його затримала поліція. Йому запропонували обрати між службою в армії та тюрмою. При цьому за проходження військової служби пообіцяли зарплату, будинок та можливість повернутися до В'єтнаму.

"Мені сказали, що через 1 рік у мене буде будинок і все таке. Мені це не було потрібно. Мені просто потрібен був якомога коротший термін, а потім я поїду додому", — пояснив він.

Після цього йому сказали, що йому навіть не потрібні документи, і без підготовки відправили на передову.

"Якби мені дозволили, моїм першим вибором було б залишитися тут і допомогти відбудувати Україну. Я повернуся до В'єтнаму лише тоді, коли це закінчиться. Це моє перше бажання, якщо мені дадуть дозвіл", — резюмує Лу Менг Туан.

Раніше українська сторона заявляла, що Росія двічі зверталася з проханням обміняти двох північнокорейських військовополонених, захоплених ЗСУ в Курській області, і не цікавиться іншими іноземцями у полоні.

15 травня у межах масштабного обміну полоненими Україна повернула додому 205 військовослужбовців. Загалом, це перший етап домовленості про обмін у форматі "1000 на 1000".