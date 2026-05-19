"Если вы не слушаетесь, вас бьют": вьетнамец, воевавший за РФ, об отношении к иностранцам

Украинские военные взяли в плен Лу Менг Туана — мужчину из Вьетнама, который воевал в рядах ВС РФ. Он рассказал украинским военным, что его заставили заключить контракт с российской армией на 1 год, хотя он не имел ни военного опыта, ни документов.

В дополнение Лу Менг Туан не знал английский и русский языки. Об этом говорится в новом видео UNITED24.

Пленный рассказал о том, как на самом деле россияне относятся к иностранцам в армии. Так, за два месяца ему ни разу не дали оружие в руки, потому что он не понимал русского, а учить его никто не хотел. Поэтому он занимался приготовлением пищи.

"Они (россияне — ред.) заставляют нас делать все. Если вы не слушаетесь, они вас бьют. Если вы не подчиняетесь, они готовы вас убить", — рассказал вьетнамец.

При этом россияне сильно били его, отметил пленный, а также били других ребят, угрожая, что если он не пойдет на фронт, то его застрелят.

Из Москвы его привезли в окопы, где он должен был готовить еду. Но когда на позициях ВС РФ закончились люди, его отправили на передовую.

"Когда я ушел, у меня с собой ничего не было. Даже оружия или какого-либо снаряжения, никакой еды, мне даже воды не дали. Абсолютно ничего. У меня не было ничего есть или пить", — пожаловался Лу Менг Туан.

Что вьетнамец рассказал об украинском плену

Мужчина рассказал, что он блуждал на позициях на Харьковщине, нуждаясь в медицинской помощи. Там его взяли в плен украинские военные. По его словам, он давно хотел убежать на украинскую сторону, поэтому умышленно шел в сторону позиций Сил обороны Украины, когда представилась такая возможность.

"Когда меня привезли сюда (в Украину — ред.), меня не дискриминировали. Ко мне относились как к человеку. Очень хорошо. Честно говоря, я очень тронут. Но я не могу полностью выразить это словами. Даже пребывание здесь в течение одного дня придало моей жизни столько смысла", — отметил вьетнамец.

По его словам, в ВС РФ находится немало иностранцев и молодых людей, которые попали на фронт принудительно, но не хотят воевать. Они доведены до такого состояния, что многие из них выбирают самоубийство, а не продолжение войны.

Как вьетнамец оказался в ВС РФ

Лу Менг Туан объяснил, что прибыл в Москву, чтобы заработать денег. А по завершению срока действия визы его задержала полиция. Ему предложили выбрать между службой в армии и тюрьмой. При этом за прохождение военной службы пообещали зарплату, дом и возможность вернуться во Вьетнам.

"Мне сказали, что через 1 год у меня будет дом и все такое. Мне это не было нужно. Мне просто нужен был как можно более короткий срок, а потом я поеду домой", — пояснил он.

После этого ему сказали, что ему даже не нужны документы, и без подготовки отправили на передовую.

"Если бы мне разрешили, моим первым выбором было бы остаться здесь и помочь отстроить Украину. Я вернусь во Вьетнам только тогда, когда это закончится. Это мое первое желание, если мне дадут разрешение", — резюмирует Лу Менг Туан.

Ранее украинская сторона заявляла, что Россия дважды обращалась с просьбой обменять двух северокорейских военнопленных, захваченных ВСУ в Курской области, и не интересуется другими иностранцами в плену.

15 мая в рамках масштабного обмена пленными Украина вернула домой 205 военнослужащих. В общем, это первый этап договоренности об обмене в формате "1000 на 1000".