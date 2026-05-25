П'ять ФАБів на мирне місто: росіяни знищили цілу вулицю у Краматорську (фото)
Сьогодні вранці Краматорськ зазнав масованого авіаудару. Під ударом опинились багатоквартирні житлові райони та цивільна інфраструктура.
"Російські війська скинули на місто п'ять ФАБ-250. За попередньою інформацією, поранень зазнали дві жінки та чоловік", — повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
За його словами, пошкоджено 14 багатоповерхівок, заклад освіти та адміністративні будівлі.
На місцях ударів працюють відповідні служби та комунальні аварійні бригади.
На фото з місця удару видно, що росіяни буквально знищили авіабомбами цілу вулицю.
В той же час "Нова пошта" повідомила, що ворог пошкодив також і відділення Нової пошти, але співробітники не постраждали.
Обстріл стався близько 5:30 ранку підкреслили у компанії: "внаслідок влучання КАБ було пошкоджено будівлю, де розташоване відділення №11 у Краматорську, що спричинило пожежу… детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі".
Компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Наразі приблизно 20% посилок залишаються під завалами: "Ми обов'язково компенсуємо клієнтам втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування".
Нагадаємо, після масованого ракетного обстрілу росіян, в Києві пошкоджено понад 300 об'єктів, це житлові будинки та навіть музеї і Оперний театр.
Також внаслідок масованої атаки росіян пошкоджень зазнав будинок у Печерському районі міста Києва, де розташовані квартири президента України Володимира Зеленського та бізнесмена Тимура Міндіча.