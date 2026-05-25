П'ять ФАБів на мирне місто: росіяни знищили цілу вулицю у Краматорську (фото)

Сьогодні вранці Краматорськ зазнав масованого авіаудару. Під ударом опинились багатоквартирні житлові райони та цивільна інфраструктура.

"Російські війська скинули на місто п'ять ФАБ-250. За попередньою інформацією, поранень зазнали дві жінки та чоловік", — повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

Росіяни скинули п'ять ФАБів на Краматорськ

За його словами, пошкоджено 14 багатоповерхівок, заклад освіти та адміністративні будівлі.

На місцях ударів працюють відповідні служби та комунальні аварійні бригади.

Наслідки обстрілу росіян

На фото з місця удару видно, що росіяни буквально знищили авіабомбами цілу вулицю.

В той же час "Нова пошта" повідомила, що ворог пошкодив також і відділення Нової пошти, але співробітники не постраждали.

Росіяни вдарили ФАБом по "Новій пошті" в Краматорську Фото: Нова Пошта

Обстріл стався близько 5:30 ранку підкреслили у компанії: "внаслідок влучання КАБ було пошкоджено будівлю, де розташоване відділення №11 у Краматорську, що спричинило пожежу… детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі".

Відео дня

Компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Наразі приблизно 20% посилок залишаються під завалами: "Ми обов'язково компенсуємо клієнтам втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування".

Нагадаємо, після масованого ракетного обстрілу росіян, в Києві пошкоджено понад 300 об'єктів, це житлові будинки та навіть музеї і Оперний театр.

Також внаслідок масованої атаки росіян пошкоджень зазнав будинок у Печерському районі міста Києва, де розташовані квартири президента України Володимира Зеленського та бізнесмена Тимура Міндіча.