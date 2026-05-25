Пять ФАБов на мирный город: россияне уничтожили целую улицу в Краматорске (фото)

Сегодня утром Краматорск подвергся массированному авиаудару. Под ударом оказались многоквартирные жилые районы и гражданская инфраструктура.

"Российские войска сбросили на город пять ФАБ-250. По предварительной информации, ранения получили две женщины и мужчина", — сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

По его словам, повреждены 14 многоэтажек, учебное заведение и административные здания.

На местах ударов работают соответствующие службы и коммунальные аварийные бригады.

Последствия обстрела россиян

На фото с места удара видно, что россияне буквально уничтожили авиабомбами целую улицу.

В то же время "Новая почта" сообщила, что враг повредил также и отделение Новой почты, но сотрудники не пострадали.

Россияне ударили ФАБом по "Новой почте" в Краматорске

Обстрел произошел около 5:30 утра, подчеркнули в компании: "в результате попадания КАБ было повреждено здание, где расположено отделение №11 в Краматорске, что повлекло пожар... подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий пожара".

Компания уже перестроила логистические маршруты, чтобы клиенты получили свои посылки без задержек. Сейчас примерно 20% посылок остаются под завалами: "Мы обязательно компенсируем клиентам потерю отправлений, пострадавших от пожара. В ближайшее время мы свяжемся с каждым и сообщим детали возмещения".

Напомним, после массированного ракетного обстрела россиян, в Киеве повреждено более 300 объектов, это жилые дома и даже музеи и Оперный театр.

Также в результате массированной атаки россиян повреждения получил дом в Печерском районе города Киева, где расположены квартиры президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.