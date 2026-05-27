Росія навчила: у КНДР випробували крилаті ракети з ШІ (фото)

Північна Корея провела випробування комбінованого озброєння, що включає тактичні балістичні ракети, артилерійські ракети і крилаті ракети високої роздільної здатності зі штучним інтелектом, призначені для ведення сучасної війни.

Розробивши низку балістичних ракет великої дальності та ядерну зброю, Північна Корея неухильно модернізує свій тактичний і звичайний арсенал, обіцяючи розмістити його поблизу кордону з Південною Кореєю, повідомляє KCNA.

Під час випробувань оцінювали потужність "боєголовки спеціального призначення" на тактичних балістичних ракетах, надійність далекобійних багатозарядних артилерійських ракет і точність тактичних крилатих ракет зі штучним інтелектом.

КНДР направить ракети на Сеул Фото: KCNA

У Північній Кореї випробували сучасні ракети Фото: KCNA

Кім Чен Ин заявив, що випробування засвідчили, що зброю та автоматизовані пускові системи було успішно модернізовано, щоб "відповідати належним умовам сучасної війни та підвищити їхню ефективність у бойових діях".

Зокрема, випробування підтвердили бойову готовність крилатих ракет, які будуть розміщені на артилерійських станціях поблизу кордону з Південною Кореєю та оснащені високоточною навігацією і управлінням на основі штучного інтелекту, здатними "вражати цілі на відстані 100 км",- сказав Кім.

Він також зазначив, що володіння руйнівною силою, здатною теоретично зробити сили противника нездатними вижити, незалежно від удачі, є необхідною умовою для проведення військових операцій КНДР. Він зазначив, що така можливість "вселяє в противника крайню тривогу і страх".

Кім отримав від співпраці з РФ максимум вигоди Фото: KCNA

Сеул, густонаселена столиця Південної Кореї, розташований у межах 100 км від кордону демілітаризованої зони з Північною Кореєю, яка називає Південь своїм "головним ворогом" і відкидає політику можливого об'єднання.

Аналітики зазначають, що система наведення крилатої ракети, про яку повідомляється в повідомленнях, мабуть, є першим випадком, коли Північна Корея публічно згадала про впровадження штучного інтелекту в ракети — технології, що визначає місце розташування цілі та захоплює її за допомогою даних у реальному часі.

"Йдеться про використання ШІ для розпізнавання цілі та наведення ракети", — сказав Ян Ук, військовий експерт з Інституту політичних досліджень Асан. Раніше Північна Корея заявляла про використання технологій ШІ у своїх безпілотниках.

Хон Мін із Корейського інституту національного об'єднання заявив, що твердження Північної Кореї, ймовірно, пов'язане з модернізованою версією наявної цифрової системи наведення в поєднанні з технологією автоматичного розпізнавання цілей, хоча ступінь її складності неможливо перевірити за цим звітом.

З кінця 2023 року Північна Корея постачає Росії балістичні ракети та артилерійські снаряди, які Москва використовує у війні проти України. Вважається, що використання цієї зброї надало Пхеньяну цінні дані про сучасну війну, а також Росія передала Кім Чен Ину сучасні технології.

Кім Чен Ин отримав від РФ сучасні технології Фото: KCNA

26 травня південнокорейські військові заявили про виявлення запуску кількох снарядів, включно з балістичною ракетою, які Пхеньян запускав у бік Жовтого моря.

Нагадаємо, Північна Корея за три роки могла заробити до 13 мільярдів доларів завдяки військовій підтримці Росії у війні проти України. В обмін на зброю і військових Москва постачає Пхеньяну валюту, енергоносії та військові технології.

За даними південнокорейського агентства Yonhap, з жовтня 2024 року КНДР могла відправити в Росію близько 13 тисяч військових. Приблизно шоста частина з них загинула або була поранена під час боїв у Курській області.