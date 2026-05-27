Росія навчила: у КНДР випробували крилаті ракети з ШІ (фото)
Північна Корея провела випробування комбінованого озброєння, що включає тактичні балістичні ракети, артилерійські ракети і крилаті ракети високої роздільної здатності зі штучним інтелектом, призначені для ведення сучасної війни.
Розробивши низку балістичних ракет великої дальності та ядерну зброю, Північна Корея неухильно модернізує свій тактичний і звичайний арсенал, обіцяючи розмістити його поблизу кордону з Південною Кореєю, повідомляє KCNA.
Під час випробувань оцінювали потужність "боєголовки спеціального призначення" на тактичних балістичних ракетах, надійність далекобійних багатозарядних артилерійських ракет і точність тактичних крилатих ракет зі штучним інтелектом.
Кім Чен Ин заявив, що випробування засвідчили, що зброю та автоматизовані пускові системи було успішно модернізовано, щоб "відповідати належним умовам сучасної війни та підвищити їхню ефективність у бойових діях".
Зокрема, випробування підтвердили бойову готовність крилатих ракет, які будуть розміщені на артилерійських станціях поблизу кордону з Південною Кореєю та оснащені високоточною навігацією і управлінням на основі штучного інтелекту, здатними "вражати цілі на відстані 100 км",- сказав Кім.
Він також зазначив, що володіння руйнівною силою, здатною теоретично зробити сили противника нездатними вижити, незалежно від удачі, є необхідною умовою для проведення військових операцій КНДР. Він зазначив, що така можливість "вселяє в противника крайню тривогу і страх".
Сеул, густонаселена столиця Південної Кореї, розташований у межах 100 км від кордону демілітаризованої зони з Північною Кореєю, яка називає Південь своїм "головним ворогом" і відкидає політику можливого об'єднання.
Аналітики зазначають, що система наведення крилатої ракети, про яку повідомляється в повідомленнях, мабуть, є першим випадком, коли Північна Корея публічно згадала про впровадження штучного інтелекту в ракети — технології, що визначає місце розташування цілі та захоплює її за допомогою даних у реальному часі.
"Йдеться про використання ШІ для розпізнавання цілі та наведення ракети", — сказав Ян Ук, військовий експерт з Інституту політичних досліджень Асан. Раніше Північна Корея заявляла про використання технологій ШІ у своїх безпілотниках.
Хон Мін із Корейського інституту національного об'єднання заявив, що твердження Північної Кореї, ймовірно, пов'язане з модернізованою версією наявної цифрової системи наведення в поєднанні з технологією автоматичного розпізнавання цілей, хоча ступінь її складності неможливо перевірити за цим звітом.
З кінця 2023 року Північна Корея постачає Росії балістичні ракети та артилерійські снаряди, які Москва використовує у війні проти України. Вважається, що використання цієї зброї надало Пхеньяну цінні дані про сучасну війну, а також Росія передала Кім Чен Ину сучасні технології.
26 травня південнокорейські військові заявили про виявлення запуску кількох снарядів, включно з балістичною ракетою, які Пхеньян запускав у бік Жовтого моря.
Нагадаємо, Північна Корея за три роки могла заробити до 13 мільярдів доларів завдяки військовій підтримці Росії у війні проти України. В обмін на зброю і військових Москва постачає Пхеньяну валюту, енергоносії та військові технології.
За даними південнокорейського агентства Yonhap, з жовтня 2024 року КНДР могла відправити в Росію близько 13 тисяч військових. Приблизно шоста частина з них загинула або була поранена під час боїв у Курській області.