Россия научила: в КНДР испытали крылатые ракеты с ИИ (фото)

Северная Корея провела испытания комбинированного вооружения, включающего тактические баллистические ракеты, артиллерийские ракеты и крылатые ракеты высокого разрешения с искусственным интеллектом, предназначенные для ведения современной войны.

Разработав ряд баллистических ракет большой дальности и ядерное оружие, Северная Корея неуклонно модернизирует свой тактический и обычный арсенал, обещая разместить его вблизи границы с Южной Кореей, сообщает KCNA.

В ходе испытаний оценивалась мощность "боеголовки специального назначения" на тактических баллистических ракетах, надежность дальнобойных многозарядных артиллерийских ракет и точность тактических крылатых ракет с искусственным интеллектом.

КНДР направит ракеты на Сеул

В Северной Корее испытали современные ракеты

Ким Чен Ын заявил, что испытания показали, что оружие и автоматизированные пусковые системы были успешно модернизированы, чтобы "соответствовать надлежащим условиям современной войны и повысить их эффективность в боевых действиях".

В частности, испытания подтвердили боевую готовность крылатых ракет, которые будут размещены на артиллерийских станциях вблизи границы с Южной Кореей и оснащены высокоточной навигацией и управлением на основе искусственного интеллекта, способными "поражать цели на расстоянии 100 км",— сказал Ким.

Он также отметил, что обладание разрушительной силой, способной теоретически сделать силы противника неспособными выжить, независимо от удачи, является необходимым условием для проведения военных операций КНДР. Он отметил, что такая возможность "вселяет в противника крайнюю тревогу и страх".

Ким получил от сотрудничества с РФ максимум выгоды

Сеул, густонаселенная столица Южной Кореи, находится в пределах 100 км от границы демилитаризованной зоны с Северной Кореей, которая называет Юг своим "главным врагом" и отвергает политику возможного объединения.

Аналитики отмечают, что система наведения крылатой ракеты, о которой сообщается в сообщениях, по-видимому, является первым случаем, когда Северная Корея публично упомянула о внедрении искусственного интеллекта в ракеты — технологии, которая определяет местоположение цели и захватывает ее с помощью данных в реальном времени.

"Речь идет об использовании ИИ для распознавания цели и наведения ракеты", — сказал Ян Ук, военный эксперт из Института политических исследований Асан. Ранее Северная Корея заявляла об использовании технологий ИИ в своих беспилотниках.

Хон Мин из Корейского института национального объединения заявил, что утверждение Северной Кореи, вероятно, связано с модернизированной версией существующей цифровой системы наведения в сочетании с технологией автоматического распознавания целей, хотя степень ее сложности невозможно проверить по данному отчету.

С конца 2023 года Северная Корея поставляет России баллистические ракеты и артиллерийские снаряды, которые Москва использует в войне против Украины. Считается, что использование этого оружия предоставило Пхеньяну ценные данные о современной войне, а также Россия передала Ким Чен Ыну современные технологии.

Ким Чен Ын получил от РФ современные технологии

26 мая южнокорейские военные заявили об обнаружении запуска нескольких снарядов , включая баллистическую ракету, которые Пхеньян запускал в сторону Желтого моря.

Напомним, Северная Корея за три года могла заработать до 13 миллиардов долларов благодаря военной поддержке России в войне против Украины. В обмен на оружие и военных Москва поставляет Пхеньяну валюту, энергоносители и военные технологии.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, с октября 2024 года КНДР могла отправить в Россию около 13 тысяч военных. Примерно шестая часть из них погибла или была ранена во время боев в Курской области.