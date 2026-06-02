Хотів взяти Київ за три дні: російський генерал отримав довічне

Російський генерал-полковник Олександр Лапін, який керував захопленням Києва, Чернігівщини та Сумщини у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, засуджений до довічного позбавлення волі.

Вирок ухвалено судом в Україні. Про це за результатами спільної роботи Офісу генерального прокурора та слідчих Служби безпеки України повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

Слідчі довели, що у 2022 році в лютому-березні він не був формальним командиром на папері, а безпосередньо організовував вторгнення, планував, координував дії російської армії, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій в Україні.

"Саме під його командуванням російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей та просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Їхньою метою було захоплення української столиці, органів державної влади, військового управління та встановлення окупаційного контролю", — йдеться в повідомленні

Відтак, український суд визнав російського генерала винним за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни.

Наразі Олександр Лапін перебуває на території Російської Федерації, відтак вирок суду ухвалено в заочному порядку. Термін відбуття довічного покарання для воєнного злочинці розпочнеться з моменту його фактичного затримання.

Нагадаємо, що у РФ оборонний комітет очолить генерал Лапін. 62-річний Лапін збирається балотуватися в Держдуму за списком "Единой России" від Татарстану. Він народився в Казані і там закінчив танкове училище. У 2017 році його призначили начальником штабу угруповання російських військ у Сирії, а в листопаді того ж року він став командувачем Центрального військового округу.

Також в РФ на початку травня був знайдений мертвим генерал-полковник у відставці Станіслав Петров. Він був одним із засновників військ хімічного захисту в СРСР. Після розпаду СРСР став першим керівником військ радіаційної, хімічної та біологічної оборони Росії.