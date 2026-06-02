Хотел взять Киев за три дня: российский генерал получил пожизненное

Российский генерал-полковник Александр Лапин, который руководил захватом Киева, Черниговщины и Сумщины в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину, приговорен к пожизненному лишению свободы.

Приговор вынесен судом в Украине. Об этом по результатам совместной работы Офиса генерального прокурора и следователей Службы безопасности Украины сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Следователи доказали, что в 2022 году в феврале-марте он не был формальным командиром на бумаге, а непосредственно организовывал вторжение, планировал, координировал действия российской армии, отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий в Украине.

"Именно под его командованием российские войска оккупировали населенные пункты Черниговской и Сумской областей и продвигались к Киеву по левому берегу Днепра. Их целью был захват украинской столицы, органов государственной власти, военного управления и установления оккупационного контроля", — говорится в сообщении

Следовательно, украинский суд признал российского генерала виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины. А именно: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

Сейчас Александр Лапин находится на территории Российской Федерации, поэтому приговор суда вынесен в заочном порядке. Срок отбытия пожизненного наказания для военного преступника начнется с момента его фактического задержания.

Напомним, что в РФ оборонный комитет возглавит генерал Лапин. 62-летний Лапин собирается баллотироваться в Госдуму по списку "Единой России" от Татарстана. Он родился в Казани и там окончил танковое училище. В 2017 году его назначили начальником штаба группировки российских войск в Сирии, а в ноябре того же года он стал командующим Центральным военным округом.

Также в РФ в начале мая был найден мертвым генерал-полковник в отставке Станислав Петров. Он был одним из основателей войск химической защиты в СССР. После распада СССР стал первым руководителем войск радиационной, химической и биологической обороны России.