Тричі спілкувався з главою Кремля: загинув офіцер РФ, якому Путін вручав нагороду (фото)

На війні в Україні загинув російський офіцер Наран Очир-Горяєв. Старший лейтенант здобув певну популярність взимку минулого року, спілкуючись із главою Кремля Володимиром Путіним під час "прямої лінії".

Під час т.зв. "СВО" загинув уродженець Калмикії, заступник командира батальйону, старший лейтенант Наран Очир-Горяєв. Про це повідомив глава регіону Бату Хасіков.

За його словами, Наран Очир-Горяєв брав участь у бойових діях у Донецькій області, і Путін особисто відзначив заслуги військового.

Водночас обставини загибелі росіянина невідомі.

Офіцер тричі за місяць спілкувався з Володимиром Путіним, інформує "Радіо Свобода". 11 грудня 2025 року доповів йому про захоплення Сіверська на Донеччині, у якому брав участь, командуючи штурмовою ротою, 17 грудня отримав медаль із рук російського лідера, а вже 19 грудня брав участь у "Прямій лінії" з очільником Кремля, сидячи в першому ряду.

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Путін нагороджує російських військових, які брали участь у взятті Сіверська Фото: з відкритих джерел

При цьому Путін виступив із твердженням, що Очир-Горяєв розповідав йому, що українські військові нібито "розстрілювали бабусь". Сам же Очир-Горяєв заявляв, що під час відступу з Сіверська військовослужбовці ЗСУ нібито розстрілювали мирних жителів, особливо молодих людей від 30 до 40 років, які не хотіли йти разом із ними.

Очир-Горяєв, будучи співробітником Державтоінспекції, пішов добровольцем 2022 року і дослужився від водія до командира штурмової роти мотострілецького батальйону 6-ї окремої мотострілецької бригади 3-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Російські ЗМІ повідомляють, що військовий був одружений, у сім'ї троє дітей.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі стверджував, що на деяких відрізках фронту в Україні втрати Збройних сил Російської Федерації зросли вчетверо.

Журналісти видання The Economist зазначають, що 2026 року російська армія захопила близько 220 кв. км, що становить лише 0,04% території України.