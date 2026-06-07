Трижды общался с главой Кремля: погиб офицер РФ, которому Путин вручал награду (фото)

На войне в Украине погиб российский офицер Наран Очир-Горяев. Старший лейтенант получил определенную известность зимой прошлого года, общаясь с главой Кремля Владимиром Путиным во время "прямой линии".

В ходе т.н. "СВО" погиб уроженец Калмыкии, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Очир-Горяев. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков.

По его словам, Наран Очир-Горяев принимал участие в боевых действиях в Донецкой области и Путин лично отметил заслуги военного.

В то же время обстоятельства гибели россиянина неизвестны.

Офицер трижды за месяц общался с Владимиром Путиным, информирует "Радио Свобода". 11 декабря 2025 года доложил ему о захвате Северска в Донецкой области, в котором участвовал, командуя штурмовой ротой, 17 декабря получил медаль из рук российского лидера, а уже 19 декабря принимал участие в "Прямой линии" с главой Кремля, сидя в первом ряду.

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Путин награждает российских военных, принимавших участие во взятии Северска Фото: из открытых источников

При этом Путин выступил с утверждением, что Очир-Горяев рассказывал ему, что украинские военные якобы "расстреливали бабушек". Сам же Очир-Горяев заявлял, что при отступлении из Северска военнослужащие ВСУ якобы расстреливали мирных жителей, особенно молодых людей от 30 до 40 лет, которые не хотели уходить вместе с ними.

Очир-Горяев, будучи сотрудником Госавтоинспекции, пошел добровольцем в 2022 году и дослужился от водителя до командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. Российские СМИ сообщают, что военный был женат, в семье трое детей.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Хили утверждал, что на некоторых отрезках фронта в Украине потери Вооруженных сил Российской Федерации выросли в четыре раза.

Журналисты издания The Economist отмечают, что в 2026 году российская армия захватила около 220 кв. км, что составляет всего 0,04% территории Украины.