"Украина начала отвоевывать территории": Россия впервые с 2023 года теряет позиции, — The Economist

В 2026 году российская армия захватила около 220 кв. км, что составляет всего 0,04% территории Украины. Но в последнее время Украина начала отвоевывать свои территории.

И что даже короткое перемирие, которое недавно объявил президент США Дональд Трамп, не продержалось, свидетельствует о том, что война России против Украины не закончится скоро. Об этом пишет издание The Economist

По мнению авторов публикации, хотя существенного снижения интенсивности боевых действий на фронте не наблюдается, но ход войны меняется. Ведь наступление российской армии, которое длилось с весны остановилось. Также количество ликвидированных на войне российских солдат остается чрезвычайно высоким.

РФ в войне в Украине теряет территории и людей

Издание, которое провило анализ ситуации на фронте, пишет, что впервые с октября 2023 года Россия понесла небольшие, но значительные потери территории.

Также по оценкам СМИ, по состоянию на 12 мая на войне погибло от 280 000 до 518 000 оккупантов, а в целом (включая раненых) потери РФ в войне в Украине составили от 1,1 до 1,5 млн человек.

"Это означает, что около 3% довоенного мужского населения России призывного возраста погибло или получило ранения", — указывают авторы публикации.

В материале отмечают, что эти высокие потери приводят к незначительным незначительным успехам РФ на передовой. Журналисты отмечают, что поле боя становится все сложнее, ведь украинские дроны теперь преследуют российские войска далеко за линией фронта. А это затрудняет поставки боеприпасов, топлива, провизии и переброску российских подразделений на передовую. Ведь теперь все это становится целью еще до боя на линии соприкосновения.

Источники издания предполагают, что несмотря на все российская армия все еще продвигается вперед. В частности журналисты, которые проанализировали данные в открытом доступе, заявили, что российские войска захватили в этом году около 220 кв. км, или всего 0,04% территории Украины.

"В последнее время Украина начала отвоевывать территории. Данные за месяц показали, что ВСУ отвоевали около 189 кв. км. Россия, возможно, затягивает подготовку к летнему наступлению. Это также может стать поворотным моментом в войне", — подытожили журналисты.

Напомним, что начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказал, что Российские оккупационные войска уже начали свою наступательную кампанию, которая, по оценкам ВСУ, продлится в течение весны и лета. Активная фаза этого наступления уже началась. В то же время враг не очень активно использует бронетехнику.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним, чтобы подготовиться к интенсивным российским бомбардировкам следующей зимой.