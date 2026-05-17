"Україна почала відвойовувати території": Росія вперше з 2023 року втрачає позиції, — The Economist

У 2026 році російська армія захопила близько 220 кв. км, що становить всього 0,04% території України. Але останнім часом Україна почала відвойовувати свої території.

І що навіть коротке перемир'я, яке нещодавно оголосив президент США Дональд Трамп, не протрималося, свідчить про те, що війна Росії проти України не закінчиться скоро. Про це пише видання The Economist

На думку авторів публікації, хоча істотного зниження інтенсивності бойових дій на фронті не спостерігається, але хід війни змінюється. Адже наступ російської армії, який тривав з весни зупинився. Також кількість ліквідованих на війні російських солдат залишається надзвичайно високою.

РФ у війні в Україні втрачає території та людей

Видання, яке провило аналіз щодо ситуації на фронті, пише, що вперше з жовтня 2023 року Росія зазнала невеликих, але значних втрат території.

Також за оцінками ЗМІ, станом на 12 травня на війні загинуло від 280 000 до 518 000 окупантів, а загалом (включаючи поранених) втрати РФ у війні в Україні склали від 1,1 до 1,5 млн осіб.

"Це означає, що близько 3% довоєнного чоловічого населення Росії призовного віку загинуло або отримало поранення", — вказують автори публікації.

У матеріалі зазначають, що ці високі втрати призводять до незначних незначних успіхів РФ на передовій. Журналісти відзначають, що поле бою стає дедалі складнішим, адже українські дрони тепер переслідують російські війська далеко за лінією фронту. А це ускладнює постачання боєприпасів, палива, провізії та перекидання російських підрозділів на передову. Адже тепер все це стає ціллю ще до бою на лінії зіткнення.

Джерела видання припускають, що попри все російська армія все ще просувається вперед. Зокрема журналісти, які проаналізували дані у відкритому доступі, заявили, що російські війська захопили цього року близько 220 кв. км, або всього 0,04% території України.

"Останнім часом Україна почала відвойовувати території. Дані за місяць показали, що ЗСУ відвоювали близько 189 кв. км. Росія, можливо, затягує підготовку до літнього наступу. Це також може стати поворотним моментом у війні", – підсумували журналісти.

Нагадаємо, що начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів, що Російські окупаційні війська вже почали свою наступальну кампанію, яка, за оцінками ЗСУ, триватиме впродовж весни та літа. Активна фаза цього наступу вже розпочалася. Водночас ворог не дуже активно використовує бронетехніку.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський попросив західних союзників пришвидшити поставки систем протиповітряної оборони та ракет до них, щоб підготуватися до інтенсивних російських бомбардувань наступної зими.