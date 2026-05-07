Росіяни почали весняно-літній наступ: у ЗСУ прокоментували, чи буде загострення на фронті

Російські окупаційні війська вже почали свою наступальну кампанію, яка, за оцінками ЗСУ, триватиме впродовж весни та літа. Активна фаза цього наступу вже розпочалася.

Водночас ворог не дуже активно використовує бронетехніку. Про це начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що більшого загострення не варто очікувати.

"Питання в тому, коли вони вичерпаються, підуть знов-таки на ще одне поповнення і далі спробують, може, зробити щось влітку. Але станом на зараз якраз у них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу", — розповів Трегубов.

Наразі росіяни майже не використовують бронетехніку, адже її ефективність достатньо низька. Навіть якщо вони додають ще одну ступінь захисту, на нього лише використають більше дронів. Натомість є використання мототехніки для наступів.

Відео дня

Також лінія фронту, за словами Трегубова, насичена дронами різних типів. А незабаром речник очікує велику кількість наземних роботизованих комплексів (НРК).

Як зазначив він, тепла і бездощова погода сприяє активізації використання безпілотників для ураження ворога.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський попросив західних союзників пришвидшити поставки систем протиповітряної оборони та ракет до них, щоб підготуватися до інтенсивних російських бомбардувань наступної зими.

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ на Суми та про загрози напівоточення, яка там, ймовірно, виникла. Про напівоточення написала журналістка, військова кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова. Після цього з'явився коментар командування, яке запевнило, що такої загрози немає.

Нагадуємо, медіа розповіли про плани президента РФ Володимира Путіна щодо Сумської та інших областей, і про ймовірність появи так званої "буферної зони".