Россияне начали весенне-летнее наступление: в ВСУ прокомментировали, будет ли обострение на фронте

Российские оккупационные войска уже начали свою наступательную кампанию, которая, по оценкам ВСУ, продлится в течение весны и лета. Активная фаза этого наступления уже началась.

В то же время враг не очень активно использует бронетехнику. Об этом начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что большего обострения не стоит ожидать.

"Вопрос в том, когда они исчерпаются, пойдут опять-таки на еще одно пополнение и дальше попробуют, может, сделать что-то летом. Но по состоянию на сейчас как раз у них фаза не накопления ресурса, а скорее расходования этого ресурса", — рассказал Трегубов.

Сейчас россияне почти не используют бронетехнику, ведь ее эффективность достаточно низкая. Даже если они добавляют еще одну степень защиты, на нее только используют больше дронов. Зато есть использование мототехники для наступлений.

Также линия фронта, по словам Трегубова, насыщена дронами различных типов. А вскоре спикер ожидает большое количество наземных роботизированных комплексов (НРК).

Как отметил он, теплая и бездождевая погода способствует активизации использования беспилотников для поражения врага.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним, чтобы подготовиться к интенсивным российским бомбардировкам следующей зимой.

