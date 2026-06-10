Коли з'явиться дешевий аналог Patriot: в Україні вже випробували нову ракету, — FT

Україна провела перше льотне випробування нової зенітної ракети FP-7.x, яку розробляють як дешевшу та масову альтернативу американській системі Patriot для перехоплення балістичних ракет і дронів.

Про це повідомили у Financial Times з посиланням на українську компанію Fire Point.

Співзасновник компанії Денис Штілерман розповів виданню, що перше випробування ракети відбулося минулого тижня і було “доволі успішним”.

У Fire Point заявляють, що FP-7.x призначена для протидії російським балістичним ракетам і безпілотникам за значно нижчою ціною, ніж західні системи Patriot та SAMP-T. За словами Штілермана, серійне виробництво ракети може розпочатися вже у серпні після отримання інфрачервоної головки самонаведення. Готові ракети компанія планує постачати до 2027 року.

Система протиповітряної оборони Freyja, до складу якої входить FP-7.x, також включатиме радари, командну систему та засоби управління від європейських партнерів. Fire Point не назвала конкретних компаній, однак європейські та українські чиновники повідомили FT, що переговори велися з німецькими Hensoldt і Thales, італійською Leonardo та норвезькою Kongsberg.

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Штілерман заявив, що одна ракета FP-7.x коштує близько 700 тисяч доларів. Для порівняння, вартість ракети Patriot PAC-3, за оцінками бюджету армії США на 2026 рік, становить 3,8 мільйона доларів. За його словами, компанія зможе виробляти до трьох таких ракет на день.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сумніви щодо подальшого забезпечення України ракетами Patriot.

“Чи можемо ми розраховувати на Patriot? Я думаю, що вже ні”, — сказав він.

Президент Володимир Зеленський раніше також заявляв про скорочення поставок Patriot через війну на Близькому Сході. Водночас він повідомив, що Україна працює з кількома країнами над розвитком європейських можливостей для перехоплення балістичних ракет.

За словами Штілермана, FP-7.x здатна працювати на висоті до 25 кілометрів, що відповідає можливостям Patriot. Водночас експерти зазначають, що нова система може доповнити українську ППО, але навряд чи повністю замінить Patriot, який залишається однією з найсучасніших систем протиракетної оборони.

Раніше Фокус повідомляв про проєкт "Фрея" — нову систему протиповітряної оборони, яку розробляють для перехоплення балістичних ракет над Україною та країнами Європи. Про цей проєкт уперше стало відомо навесні 2026 року. Тоді представники компанії-розробника зазначали, що працюють над ним спільно з партнерами з Німеччини та Іспанії, а перші пуски можуть відбутися у 2026–2027 роках.

Також нагадаємо, що у квітні 2026 року президент України Володимир Зеленський продемонстрував ракету для зенітного ракетного комплексу "Корал". Роботи над її створенням розпочалися ще у 2021 році.