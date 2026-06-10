Когда появится дешевый аналог Patriot: в Украине уже испытали новую ракету, — FT

Украина провела первое летное испытание новой зенитной ракеты FP-7.x, которую разрабатывают как более дешевую и массовую альтернативу американской системе Patriot для перехвата баллистических ракет и дронов.

Об этом сообщили в Financial Times со ссылкой на украинскую компанию Fire Point.

Соучредитель компании Денис Штилерман рассказал изданию, что первое испытание ракеты состоялось на прошлой неделе и было "довольно успешным".

В Fire Point заявляют, что FP-7.x предназначена для противодействия российским баллистическим ракетам и беспилотникам по значительно более низкой цене, чем западные системы Patriot и SAMP-T. По словам Штилермана, серийное производство ракеты может начаться уже в августе после получения инфракрасной головки самонаведения. Готовые ракеты компания планирует поставлять до 2027 года.

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Система противовоздушной обороны Freyja, в состав которой входит FP-7.x, также будет включать радары, командную систему и средства управления от европейских партнеров. Fire Point не назвала конкретных компаний, однако европейские и украинские чиновники сообщили FT, что переговоры велись с немецкими Hensoldt и Thales, итальянской Leonardo и норвежской Kongsberg.

Штилерман заявил, что одна ракета FP-7.x стоит около 700 тысяч долларов. Для сравнения, стоимость ракеты Patriot PAC-3, по оценкам бюджета армии США на 2026 год, составляет 3,8 миллиона долларов. По его словам, компания сможет производить до трех таких ракет в день.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сомнения относительно дальнейшего обеспечения Украины ракетами Patriot.

"Можем ли мы рассчитывать на Patriot? Я думаю, что уже нет", — сказал он.

Президент Владимир Зеленский ранее также заявлял о сокращении поставок Patriot из-за войны на Ближнем Востоке. В то же время он сообщил, что Украина работает с несколькими странами над развитием европейских возможностей для перехвата баллистических ракет.

По словам Штилермана, FP-7.x способна работать на высоте до 25 километров, что соответствует возможностям Patriot. В то же время эксперты отмечают, что новая система может дополнить украинскую ПВО, но вряд ли полностью заменит Patriot, который остается одной из самых современных систем противоракетной обороны.

Ранее Фокус сообщал о проекте "Фрея" — новой системе противовоздушной обороны, которую разрабатывают для перехвата баллистических ракет над Украиной и странами Европы. Об этом проекте впервые стало известно весной 2026 года. Тогда представители компании-разработчика отмечали, что работают над ним совместно с партнерами из Германии и Испании, а первые пуски могут состояться в 2026-2027 годах.

Также напомним, что в апреле 2026 года президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал ракету для зенитного ракетного комплекса "Коралл". Работы над ее созданием начались еще в 2021 году.