Росія будує новий гарнізон просто на кордоні з Фінляндією

Очікується, що в гарнізоні "Нова Вілга" під Петрозаводськом розміститься від 4000 до 6000 військовослужбовців. Там уже побудували більше десятка казарм.

Журналісти фінського видання YLE ще в січні повідомили, що росіяни почали планувати будівництво, тоді як раніше там тільки упорядковували старі будівлі. Об'єкт розташований на березі Онезького озера у Східній Карелії.

Гарнізон будується посеред лісу. Перші вирубки було видно на супутникових знімках, зроблених у листопаді 2025 року. Земляні роботи в цьому районі почалися минулої зими.

Військовий експерт Марко Еклунд навесні виявив будівельний майданчик гарнізону завдяки російському контракту на проведення комунальних робіт: у ньому повідомлялося про підключення території майбутнього гарнізону до Петрозаводської водопровідно-каналізаційної мережі. Вартість водопровідно-каналізаційних робіт була оцінена майже в 5,9 мільйона євро.

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Контракт, які розкрив будівництво гарнізону

У Росії про початок будівельних робіт стало відомо громадськості лише тиждень тому, коли заступник міністра оборони Павло Фрадков оглянув будівельний майданчик. За даними влади, на цій ділянці буде розміщено понад 50 різних будівельних об'єктів, включно з казармами, багатоквартирними будинками і спортивними майданчиками.

Навколо гарнізону ще багато лісу, тож є місце для додаткового будівництва, а просто поруч із казармами розташований тренувальний полігон.

Росіяни самі підтвердили, що будують новий гарнізон на кордоні

"Одне місце добре видно. Там розташований плац для військ, імовірно, в кінці якого розташована штабна будівля, а з боків будують казарми", — каже Еклунд.

За словами Еклунда, будівлі казарм виглядають як типові російські казарми, які матимуть 3-4 поверхи.

Майор Еклунд тривалий час працював у фінській військовій розвідці і понад 25 років займався моніторингом російських збройних сил. Він припускає, що гарнізон складатиметься з мотопіхотної бригади або основних елементів мотопіхотної дивізії, що може означати 4000-6000 осіб. Росія створює обидві ці структури в Республіці Карелія.

Оцінка Еклунда ґрунтується на чисельності гарнізону, узгодженій кількості споживаної ним води та інформації про збільшення чисельності військ.

"Будуть і певні сили підтримки, тож можна припустити, що в поселеннях і лісах Карелії з'явиться до 15 000 осіб", — каже Еклунд.

Ці війська входять до складу 44-го армійського корпусу, створеного Росією на території Республіки Карелія 2024 року.

Зміни колосальні. Раніше вся Республіка Карелія мала в своєму розпорядженні в основному лише склад техніки, радіолокаційні станції та винищувачі на аеродромі Петрозаводськ.

Крім гарнізонів "Нова Вілга" і "Рибка", на аеродромі в Петрозаводську перебуває близько 80 винищувачів, а на складі техніки — стара армійська техніка. Радіолокаційні станції перебувають у віданні штабу Радіотехнічного полку.

"До теперішнього часу Республіка Карелія була практично військовим вакуумом у плані сухопутних військ", — каже Еклунд.

Спочатку Еклунд досліджував місце розташування нового російського гарнізону в Карелії в рамках міжнародного медіапроєкту, в якому брали участь данська громадська телекомпанія DR, шведська SVT, норвезька NRK, естонська Delfi і Yle.

У ньому розглядається розвиток російських збройних сил поблизу кордонів скандинавських і балтійських країн, від Кольського півострова до Калінінграда. За оцінкою Еклунда, в цей район прибуває загалом до 100 000 російських військовослужбовців.

Гарнізон "Нова Вілга" — перший новий гарнізон у Петрозаводській області за останні десятиліття, але, крім цього, Росія модернізує старі військові об'єкти в регіоні.

Уже торік Росія відродила старий гарнізон "Рибка", розташований поруч із Петрозаводською теплоелектростанцією. З минулої осені там снують вантажівки та будівельна техніка.

Завдяки цим будівельним роботам Петрозаводськ перетворюється на дедалі більш значущий центр операцій російських збройних сил. Незабаром у Петрозаводську з'явиться новий гарнізон для залізничних військ і прибуде новий підрозділ.

За словами Еклунда, коли Росія відновила Ленінградський військовий округ у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО, всі залізничні війська на заході Росії залишилися у складі Московського військового округу. Це створило необхідність формування нової залізничної бригади в районах, прилеглих до Фінляндії.

У Росії війська перекидаються виключно залізницею. Залізничні війська відповідають за стан залізниць, необхідних збройним силам. У воєнний час вони будують, ремонтують і розчищають залізниці.

За словами Еклунда, збільшення чисельності російських військ становить потенційну загрозу для Фінляндії, оскільки можливості збройних сил значно зростуть порівняно з минулим. Але він наголосив, що повномасштабна війна проти України наразі суттєво обмежує темпи і можливості РФ щодо швидкого розгортання сил на інших напрямках.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала, що українська армія — одна з лише чотирьох армій, які заслуговують на довіру, в Європі. Решта три — це армії Туреччини, Польщі та самої Фінляндії.

У січні цього року заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про те, що Фінляндія має розплатитися за свою мерзенну русофобію. Такою була реакція на заяву президента Фінляндії Александра Стубба, який зазначив, що відносини між країнами змінилися назавжди.