Ожидается, что в гарнизоне "Новая Вилга" под Петрозаводском разместится от 4000 до 6000 военнослужащих. Там уже построили больше десятка казарм.

Журналисты финского издания YLE еще в январе сообщили, что россияне начали планировать строительство, тогда как ранее там только благоустраивались старые здания. Объект находится на берегу Онежского озера в Восточной Карелии.

Гарнизон строится посреди леса. Первые вырубки были видны на спутниковых снимках, сделанных в ноябре 2025 года. Земляные работы в этом районе начались прошлой зимой.

Военный эксперт Марко Эклунд весной обнаружил строительную площадку гарнизона, благодаря российскому контракту на проведение коммунальных работ: в нем сообщалось о подключении территории будущего гарнизона к Петрозаводской водопроводно-канализационной сети. Стоимость водопроводно-канализационных работ была оценена почти в 5,9 миллиона евро.

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Контракт, которые раскрыл строительство гарнизона

В России о начале строительных работ стало известно общественности лишь неделю назад, когда заместитель министра обороны Павел Фрадков осмотрел строительную площадку. По данным властей, на этом участке будет размещено более 50 различных строительных объектов, включая казармы, многоквартирные дома и спортивные площадки.

Вокруг гарнизона еще много леса, поэтому есть место для дополнительного строительства, а прямо рядом с казармами находится тренировочный полигон.

Россияне сами подтвердили, что строят новый гарнизон на границе

"Одно место хорошо видно. Там находится плац для войск, вероятно, в конце которого расположено штабное здание, а по бокам строятся казармы", – говорит Эклунд.

По словам Эклунда, здания казарм выглядят как типичные российские казармы, которые будут иметь 3-4 этажа.

Майор Эклунд долгое время работал в финской военной разведке и более 25 лет занимался мониторингом российских вооруженных сил. Он предполагает, что гарнизон будет состоять из мотопехотной бригады или основных элементов мотопехотной дивизии, что может означать 4000–6000 человек. Россия создает обе эти структуры в Республике Карелия.

Оценка Эклунда основана на численности гарнизона, согласованном количестве потребляемой им воды и информации об увеличении численности войск.

"Будут и определенные силы поддержки, поэтому можно предположить, что в поселениях и лесах Карелии появится до 15 000 человек", – говорит Эклунд.

Эти войска входят в состав 44-го армейского корпуса, созданного Россией на территории Республики Карелия в 2024 году.

Изменения колоссальны. Раньше вся Республика Карелия располагала в основном лишь складом техники, радиолокационными станциями и истребителями на аэродроме Петрозаводск.

Помимо гарнизонов "Новая Вилга" и "Рыбка", на аэродроме в Петрозаводске находится около 80 истребителей, а на складе техники — старая армейская техника. Радиолокационные станции находятся в ведении штаба Радиотехнического полка.

"До настоящего времени Республика Карелия представляла собой практически военный вакуум в плане сухопутных войск", – говорит Эклунд.

Первоначально Эклунд исследовал местоположение нового российского гарнизона в Карелии в рамках международного медиапроекта, в котором участвовали датская общественная телекомпания DR, шведская SVT, норвежская NRK, эстонская Delfi и Yle.

В нем рассматривается развитие российских вооруженных сил вблизи границ скандинавских и балтийских стран, от Кольского полуострова до Калининграда. По оценке Эклунда, в этот район прибывает в общей сложности до 100 000 российских военнослужащих.

Гарнизон "Новая Вилга" — первый новый гарнизон в Петрозаводской области за последние десятилетия, но, помимо этого, Россия модернизирует старые военные объекты в регионе.

Уже в прошлом году Россия возродила старый гарнизон "Рыбка", расположенный рядом с Петрозаводской теплоэлектростанцией. С прошлой осени там снуют грузовики и строительная техника.

Благодаря этим строительным работам Петрозаводск превращается во все более значимый центр операций российских вооруженных сил. Вскоре в Петрозаводске появится новый гарнизон для железнодорожных войск и прибудет новое подразделение.

По словам Эклунда, когда Россия восстановила Ленинградский военный округ в ответ на вступление Финляндии в НАТО, все железнодорожные войска на западе России остались в составе Московского военного округа. Это создало необходимость формирования новой железнодорожной бригады в районах, прилегающих к Финляндии.

В России войска перебрасываются исключительно по железной дороге. Железнодорожные войска отвечают за состояние железных дорог, необходимых вооруженным силам. В военное время они строят, ремонтируют и расчищают железные дороги.

По словам Эклунда, увеличение численности российских войск представляет потенциальную угрозу для Финляндии, поскольку возможности вооруженных сил значительно возрастут по сравнению с прошлым. Но он подчеркнул, что полномасштабная война против Украины в настоящее время существенно ограничивает темпы и возможности РФ по быстрому развертыванию сил на других направлениях.

Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что украинская армия — одна из всего лишь четырех заслуживающих доверия армий в Европе. Остальные три – это армии Турции, Польши и самой Финляндии.

В январе этого года заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Финляндия должна расплатиться за свою мерзкую русофобию. Такой была реакция на заявление президента Финляндии Александра Стубба, который отметил, что отношения между странами изменились навсегда.