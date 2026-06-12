Служба для чоловіків 50+: у ТЦК повідомили, куди точно не відправляють мобілізованих (відео)

Бойові підрозділи не хочуть приймати на службу чоловіків віком від 50 років.

Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства під час дії воєнного стану під керівництвом народного депутата Олексія Гончаренка повідомив представник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За його словами, поліція доставила до ТЦК чоловіка віком понад 50 років, який не мав інвалідності, і за результатами ВВК його визнали придатним до проходження військової служби.

"Тобто він пройшов ВВК, його визнали придатним до військової служби, але оскільки він був уже у поважному віці, військові частини відмовилися прийняти його на службу. І його відпустили додому", — заявив представник ОТЦК.

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Він уточнив, що чоловіка доправили до двох тилових частин, оскільки люди віком від 50 років не можуть служити в бойових частинах на території Одеської області.

Також під час засідання розглядали випадки "бусифікації". Зокрема, розглядали випадок із затриманням 27 березня чоловіка в Одесі, коли разом із ним до автобуса заштовхали й його дружину з однорічною дитиною.

Через півгодини її висадили неподалік від дому. В результаті поїздки вона отримала забої м’яких тканин голови, обличчя та ноги. У дитини діагностували травми, зокрема підозру на струс мозку.

Заступник начальника Одеського ОТЦК Володимир Чабан заявив, що жінка нібито сама вирішила сісти в автобус і поїздити містом.

"Чоловіка визнали придатним до служби в тилових підрозділах, і тепер він служить у Роздільнянському РТЦК", — уточнив він.

Також було розглянуто випадок мобілізації цивільного заручника в перший день після повернення в Україну.

"Історія така: 29-річний Олег чотири роки прожив під окупацією на лівому березі Херсона, співпрацював із СБУ, за що зазнав тортур. Виїхав з третьої спроби через Білорусь за "білим паспортом" (тимчасове посвідчення на 30 днів). Через всю Україну його пропускали без проблем — львівські ТЦК побажали щасливої дороги. Затримали лише на КПП Паланка-Маяки в Одеській області та передали Болградському РТЦК", — написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Олександр Жарченко, в.о. начальника Болградського РТЦК та СП, виклав свою версію подій:

"Він прямував до Білгород-Дністровського через Маяки. Прикордонники зателефонували мені, відправили групу оповіщення, його затримали, оскільки він перебував у розшуку за статтею 210. Записали всю інформацію. Прийшов представник рекрутингової служби в/ч 3012, переговорив з ним. Він висловив бажання і зараз проходить там службу".

Нагадаємо, сьогодні Міноборони оприлюднило план реформи української армії, який, серед іншого, передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям та обіцяє чіткі терміни служби.

Також повідомлялося, що Лубінець розповів про "рекордні" затримання ТЦК.