Служба для мужчин 50+: в ТЦК сообщили, куда точно не отправляют мобилизированных (видео)

Боевые части не хотят брать на службу мужчин в возрасте 50+.

Об этом во время заседания временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства во время действия военного положения под руководством народного депутата Алексея Гончаренко сообщил представитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По его словам, полиция доставила в ТЦК человека старше 50 лет, у которого не было инвалидности, и по результатам ВВК он был признан годным к прохождению военной службы.

"То есть он прошел ВВК, признан пригодным к военной службе, но поскольку его возраст был уже почтенный, военные части отказались от приема его на службу. И он был отпущен домой", — заявил представитель ОТЦК.

Відео дня

Он уточнил, что мужчину повезли в две тыловые части, поскольку люди в возрасте 50+ не могут служить в боевых частях на территории Одесской области.

Также во время заседания разбирались ситуации "бусификации". В частности, рассматривался кейс с задержанием 27 марта мужчины в Одессе, когда вместе с ним в автобус затолкали и его жену с годовалым ребенком.

Через полчаса ее высадили недалеко от дома. В результате поездки она получила ушибы мягких тканей головы, лица и ноги. У ребенка диагностировали травмы, в том числе подозрение на сотрясение мозга.

Заместитель начальника Одесского ОТЦК Владимир Чабан заявил, что женщина якобы сама решила сесть в автобус и кататься по городу.

"Мужчину сочли годным к службе в тыловых частях, и теперь он служит в Раздельнянском РТЦК", — уточнил он.

Также был рассмотрен случай мобилизации гражданского заложника в первый день по возвращении в Украину.

"История следующая: 29-летний Олег четыре года прожил в оккупации на левобережье Херсона, сотрудничал с СБУ, за что прошел через пытки. Выехал с третьей попытки через Беларусь по "белому паспорту" (временное удостоверение на 30 дней). Через всю Украину его пропускали без проблем — львовские ТЦК пожелали счастливого пути. Задержали только на КПП Паланка-Маяки в Одесской области и передали Болградскому РТЦК", — написал Гончаренко у себя в Telegram-канале.

Александр Жарченко, и.о начальника Болградского РТЦК и СП озвучил свою версию произошедшего:

"Он направлялся в Белгород-Днестровский через Маяки. Пограничники набрали меня, отправили группу оповещения, его забрали так как он был по 210 статье в розыске. Сняли всю информацию. Пришел представитель рекрутинга в/ч 3012, переговорил с ним. Он изъявил желание и сейчас проходит там службу".

Напомним, сегодня Минобороны представило план реформы украинской армии, который, среди прочего, предполагает повышение зарплат военнослужащим и обещает четкие сроки службы.

Также сообщалось, что Лубинец рассказал о "рекордных" задержаниях ТЦК.