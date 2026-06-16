В Україні створили ракету DART для запуску з аеростатів: що про неї відомо

Нова ракета стійка до РЕБ та має запускатись із висоти майже в 20 км. При цьому вона важить лише 13 кг.

Компанія Center of Innovative Technologies Program розробила ракету DART для запуску з аеростатів, повідомляє "Мілітарний".

Українська ракета DART важить лише 13 кг Фото: Мілітарний

Ракету запускатимуть зі стратосферних куль на висоті від 12 до 18 кілометрів. Точність активації та стабільність траєкторії польоту в усьому діапазоні умов скидання забезпечуються спеціальними сервоприводами.

Наразі про унікальну ракету DART відомо небагато. Загальна довжина корпусу DART становить 1,84 метра, а її власна маса — 13 кілограмів.

Водночас маса бойової частини ракети залежно від конфігурації може становити від 3,5 до 10 кілограмів.

До складу бойової частини входять уражаючі елементи з графіту.

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Ракета DART наводиться за допомогою навігаційної системи, однак після досягнення висоти близько 6 кілометрів навігація повністю вимикається, активується твердопаливний двигун, після чого вона продовжує рух до цілі не змінюючи курс.

Українська ракета DART - це унікальна розробка Фото: Мілітарний

Саме це відключення систем під час польоту до цілі і не дозволяє ворожим засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ) впливати на ракету та її рух.

"Аеростати — це вже не наша розробка, а партнерська", — розповіли у компанії.

За словами розробників, найближчим часом ракета DART буде проходити кодифікацію в Міністерстві оборони України.

Також у планах на базі DART створити балістичну ракету та ракету класу "земля–повітря".

Тим часом стало відомо, що українська ракета-перехоплювач FP-7.x, призначена для боротьби з балістичними ракетами та повітряними загрозами, готова.

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