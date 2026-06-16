В Украине создали ракету DART для запуска с аэростатов: что о ней известно
Новая ракета устойчива к РЭБ и должна запускаться с высоты почти 20 км. При этом она весит всего 13 кг.
Компания Center of Innovative Technologies Program разработала ракету DART для запуска с аэростатов, сообщает "Милитарный".
Ракету будут запускать со стратосферных шаров на высоте от 12 до 18 километров. Точность запуска и стабильность траектории полёта во всём диапазоне условий сброса обеспечиваются специальными сервоприводами.
На данный момент об уникальной ракете DART известно не так много. Общая длина корпуса DART составляет 1,84 метра, а её собственная масса — 13 килограммов.
При этом масса боевой части ракеты, в зависимости от конфигурации, может составлять от 3,5 до 10 килограммов.
В состав боевой части входят поражающие элементы из графита.
Ракета DART наводится с помощью навигационной системы, однако после достижения высоты около 6 километров навигация полностью отключается, включается твердотопливный двигатель, после чего она продолжает движение к цели, не меняя курс.
Именно это отключение систем во время полета к цели и не позволяет вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) воздействовать на ракету и её движение.
"Аэростаты — это уже не наша разработка, а разработка наших партнеров", — сообщили в компании.
По словам разработчиков, в ближайшее время ракета DART пройдет процедуру утверждения в Министерстве обороны Украины.
Также в планах — создать на базе DART баллистическую ракету и ракету класса "земля–воздух".
Между тем стало известно, что украинская ракета-перехватчик FP-7.x, предназначенная для борьбы с баллистическими ракетами и воздушными угрозами, готова.
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