В Украине создали ракету DART для запуска с аэростатов: что о ней известно

Новая ракета устойчива к РЭБ и должна запускаться с высоты почти 20 км. При этом она весит всего 13 кг.

Компания Center of Innovative Technologies Program разработала ракету DART для запуска с аэростатов, сообщает "Милитарный".

Украинская ракета DART весит всего 13 кг Фото: Милитарный

Ракету будут запускать со стратосферных шаров на высоте от 12 до 18 километров. Точность запуска и стабильность траектории полёта во всём диапазоне условий сброса обеспечиваются специальными сервоприводами.

На данный момент об уникальной ракете DART известно не так много. Общая длина корпуса DART составляет 1,84 метра, а её собственная масса — 13 килограммов.

При этом масса боевой части ракеты, в зависимости от конфигурации, может составлять от 3,5 до 10 килограммов.

В состав боевой части входят поражающие элементы из графита.

Відео дня

Ракета DART наводится с помощью навигационной системы, однако после достижения высоты около 6 километров навигация полностью отключается, включается твердотопливный двигатель, после чего она продолжает движение к цели, не меняя курс.

Украинская ракета DART — это уникальная разработка Фото: Милитарный

Именно это отключение систем во время полета к цели и не позволяет вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) воздействовать на ракету и её движение.

"Аэростаты — это уже не наша разработка, а разработка наших партнеров", — сообщили в компании.

По словам разработчиков, в ближайшее время ракета DART пройдет процедуру утверждения в Министерстве обороны Украины.

Также в планах — создать на базе DART баллистическую ракету и ракету класса "земля–воздух".

Между тем стало известно, что украинская ракета-перехватчик FP-7.x, предназначенная для борьбы с баллистическими ракетами и воздушными угрозами, готова.

Кроме того, мы писали о том, какие результаты атак на РФ демонстрируют дроны и ракеты ВСУ.