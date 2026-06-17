Українська "висадка в Нормандії": росіяни в Криму укріплюють пляжі, — Плетенчук

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук не розкрив усіх таємниць, але повідомив, що наразі відпрацьовуються десантні операції, які росіяни вважають реальною загрозою.

"Існує правило, згідно з яким територія не вважається звільненою, доки на неї не ступить піхотинець. У випадку з ВМФ це морський піхотинець. І ми відпрацьовуємо десантні операції", — сказав Дмитро Плетенчук в інтерв’ю Kyiv Independent.

Росіяни готуються до висадки ЗСУ в Криму та активно зміцнюють свої позиції

За його словами, супротивник вважає це реальною загрозою, і зараз росіяни активно укріплюють райони Криму, вразливі для десантних операцій, оскільки вважають висадку цілком можливою.

Речник Військово-морських сил ЗСУ наголосив, що десантні операції — це не окремий вид операцій, і вони проводяться в рамках більш масштабної військової операції.

І, якщо буде потрібно, то ВМС ЗСУ проведуть будь-яку операцію, необхідну для звільнення українського Криму: "Принаймні, я записався для участі у висадці, якщо вона відбудеться, але це дуже складно", — зазначив Плетенчук.

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Він порівняв ймовірний десант в окупованому Криму з десантом у Нормандії під час Другої світової війни, зазначивши, що це складні операції. Адже мова йде про укріплені берегові лінії, заміновану територію, кулеметні гнізда та підтримку з повітря.

"Висадка військ там вкрай ускладнена. Це очевидно. Але у нас є свої морські піхотинці", — сказав Плетенчук.

Він також зазначив, що Україна забезпечила функціонування свого морського коридору, відтіснила російські військові кораблі від свого узбережжя та пристосувалася до нової епохи морської війни, в якій тепер беруть участь безпілотники.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня морські дрони Військово-морських сил України атакували два кораблі Збройних сил Російської Федерації, які охороняли Кримський міст. Ці кораблі ЗС РФ відігравали ключову роль у захисті Кримського мосту, і після їхнього знищення українськими морськими дронами цей захист міг послабшати.

Крім того, кримчани почали скаржитися не лише на дефіцит бензину, а й на каністри. Також на окупованому півострові розкупили деякі популярні продукти, а на заправках тепер ночують, щоб встигнути заправитися вранці.