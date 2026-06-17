Украинская "высадка в Нормандии": россияне в Крыму укрепляют пляжи, — Плетенчук

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук не раскрыл все секреты, но сообщил, что сейчас отрабатываются десантные операции, которые россияне считают реальной угрозой.

"Существует правило, согласно которому территория не считается освобожденной, пока на нее не ступит пехотинец. В случае с ВМФ это морской пехотинец. И мы отрабатываем десантные операции", — сказал Дмитрий Плетенчук в интервью Kyiv Independent.

Россияне готовятся к высадке ВСУ в Крыму и активно укрепляются

По его словам, противник считает это реальной угрозой и сейчас россияне активно укрепляют районы Крыма, уязвимые для десантных операций, потому что считают высадку вполне возможной.

Спикер Военно-морских сил ВСУ подчеркнул, что десантные операции — это не отдельный вид операций и они проводятся в рамках более масштабной военной операции.

И, если потребуется, то ВМС ВСУ проведут любую операцию, необходимую для освобождения украинского Крыма: "По крайней мере, я записался для участия в высадке, если она состоится, но это очень сложно", - отметил Плетенчук.

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Он сравнил вероятную высадку в оккупированном Крыму с высадкой в Нормандии во время Второй мировой войны, отметив, что это сложные операции. Ведь речь идет об укрепленных береговых линиях, заминированной территории, пулеметных гнездах и поддержки с воздуха.

"Высадка войск там крайне затруднительна. Это очевидно. Но у нас есть свои морские пехотинцы", - сказал Плетенчук.

Он также отметил, что Украина обеспечила функционирование своего морского коридора, оттеснила российские военные корабли от своего побережья и адаптировалась к новой эпохе морской войны в которой теперь участвуют беспилотники.

Напомним, в ночь на 30 апреля морские дроны Военно-Морских сил Украины атаковали два корабля Вооруженных сил Российской Федерации, которые охраняли Крымский мост. Эти корабли ВС РФ были ключевыми в защите Крымского моста и после поражения украинскими морскими дронами эта защита могла уменьшиться.

Также крымчане стали жаловаться не только на дефицит бензина, но и канистр. Также на оккупированном полуострове раскупили некоторые популярные продукты, а на заправках теперь ночуют, чтобы успеть заправиться утром.