Нащадок генсека: в полоні ЗСУ опинився прийомний правнук Брежнєва, — росЗМІ

За даними російських медіа, прийомний правнук радянського лідера Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв перебуває в українському полоні.

Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

За даними російських джерел, він потрапив у полон на підконтрольній ЗСУ території Херсонської області.

У пості каналу зазначається, що 45-річний Антон Мілаєв є названим онуком доньки генерального секретаря ЦК КПРС Галини Брежнєвої, яка виховувала його як рідного.

За даними каналу, восени минулого року Мілаєв вирушив на війну як сапер. Уже в листопаді він перестав виходити на зв’язок із родиною.

Як розповіла редакції Baza його мати Ірина Кузнецова, через кілька місяців родина отримала звістку про те, що чоловік перебуває в полоні на території Херсонської області, яку контролюють українські військові.

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Пост про Антона Мілаєва Фото: Скриншот

“Син перебуває в полоні на підконтрольних ЗСУ територіях у Херсонській області”, — повідомила Кузнецова.

На момент публікації новини офіційного підтвердження цій інформації не було.

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія перешкоджає обмінам військовополоненими, а потім звинувачує Україну у відмові забирати своїх громадян.

Як приклад він навів обмін у форматі “1000 на 1000”. За словами омбудсмана, Україна завчасно виконує всі необхідні процедури, однак після паузи російська сторона заявляє про нібито відмову Києва від обміну.

Також Лубінець закликав міжнародні організації, зокрема МКЧХ, активніше реагувати на факти катувань українських військовополонених.

Росія двічі зверталася до України щодо обміну двох північнокорейських військових, захоплених ЗСУ в Курській області. Про це повідомив керівник секретаріату Коордштабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. За його словами, про інших іноземців, які воювали на боці РФ, російська сторона не запитувала.