Потомок генсека: в плену ВСУ оказался приемный правнук Брежнева, — российские СМИ

По данным российских СМИ, приемный правнук советского лидера Леонида Брежнева Антон Милаев находится в украинском плену.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.

По данным российских источников, он попал в плен на территории Херсонской области, находящейся под контролем ВСУ.

В посте канала отмечается, что 45-летний Антон Милаев является приемным внуком дочери генерального секретаря ЦК КПСС Галины Брежневой, которая воспитывала его как родного.

По данным канала, осенью прошлого года Милаев отправился на войну в качестве сапера. Уже в ноябре он перестал выходить на связь с семьёй.

Как рассказала редакции Baza его мать Ирина Кузнецова, через несколько месяцев семья получила известие о том, что мужчина находится в плену на территории Херсонской области, контролируемой украинскими военными.

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Пост об Антоне Милаеве Фото: Скриншот

"Сын находится в плену на подконтрольных ВСУ территориях в Херсонской области", — сообщила Кузнецова.

На момент публикации новости официального подтверждения этой информации не было.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия препятствует обмену военнопленными, а затем обвиняет Украину в отказе забирать своих граждан.

В качестве примера он привёл обмен в формате "1000 на 1000". По словам омбудсмена, Украина заблаговременно выполняет все необходимые процедуры, однако после некоторой паузы российская сторона заявляет о якобы отказе Киева от обмена.

Кроме того, Лубинец призвал международные организации, в частности МККК, более активно реагировать на факты пыток украинских военнопленных.

Россия дважды обращалась к Украине по поводу обмена двух северокорейских военнослужащих, захваченных ВСУ в Курской области. Об этом сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко. По его словам, о других иностранцах, воевавших на стороне РФ, российская сторона не спрашивала.