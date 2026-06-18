Добровільно йдуть навіть у піхоту: у ЗСУ зростає кількість жінок-військовослужбовиць

Зі 100 новобранців, які останнім часом приходять на службу до Збройних сил України, — 10–12 жінок.

Кількість жінок, які бажають вступити на військову службу, зростає, зазначає в ефірі програми "Ранок. LIVE" заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ Ігор Швайка.

"Вони приходять на різні посади, зокрема в піхоту", — каже гість ефіру.

За його словами, сьогодні до ЗСУ залучається багато жінок, які надають допомогу у сфері соціальної та військової психології, служать у штабах, у підрозділах логістики, працюють з кадрами та в інших напрямках.

"Є дівчата, які приходять і кажуть: так, ми хочемо потрапити до основних підрозділів. Ось такий високий рівень української амазонки-захисниці, яка прагне потрапити до основного підрозділу", — підкреслює Швайка.

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Мобілізація жінок: що відомо

У березні в Україні було зафіксовано десятки випадків, коли жінки, які займалися цілком цивільними професіями і не мали жодного стосунку до медицини чи армії, несподівано опинилися в розшуку ТЦК.

Причиною цього явища стала помилка в базі "Оберег", і з 1 травня жодних нових змін щодо мобілізації жінок не відбулося.

Згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", обов’язковій постановці на військовий облік підлягають жінки, які за станом здоров’я та віком придатні до проходження військової служби та отримали медичну або фармацевтичну спеціальність.

За власним бажанням можуть стати на облік українки, які мають інші спеціальності, споріднені з військово-обліковими (визначені відповідним переліком Міноборони).

Якщо у жінки немає військово-облікової спеціальності, вона може стати на облік лише на добровільних засадах та за власним бажанням.

Мобілізувати жінку, яка перебуває на військовому обліку, не можуть без її згоди навіть під час воєнного стану. Це чітко прописано в пункті 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Нагадаємо, українку Ірину, матір 8-місячної дитини, помилково поставили на військовий облік у ТЦК Варашського району Рівненської області, хоча вона має київську прописку і ніколи там не була.

Також повідомлялося, кому з українок загрожує "розшук" і чи закриють їм виїзд за кордон.