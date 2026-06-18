Идут добровольно даже в пехоту: в ВСУ растет количество женщин-военнослужащих

Из 100 новобранцев, которые в последнее время приходят на службу в Вооруженные силы Украины — 10-12 женщин.

Запрос женщин на военную службу растет, констатирует в эфире "Ранок. LIVE" заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ Игорь Швайка.

"Они приходят на разные должности, в том числе в пехоту", — говорит гость эфира.

По его словам, в ВСУ привлекается сегодня много женщин, которые предоставляют помощь в сфере социальной и военной психологиии, служат штабах, силах логистики, работают с кадрами и по другим направлениям.

"Есть девушки, которые приходят и говорят: да, мы хотим в основные подразделения. Такой вот хороший уровень украинской амазонки, которая защитница, которая хочет в основное подразделение", — подчеркивает Швайка.

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Мобилизация женщин: что известно

В марте в Украине были зафиксированы десятки случаев, когда женщины со вполне гражданскими профессиями, не имея отношения к медицине или армии, неожиданно оказались в розыске ТЦК.

Причиной этого явления стала ошибка в базе "Оберег", и с 1 мая никаких новых изменений в вопросе мобилизации женщин не появилось.

Обязательной постановке на воинский учет, согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", подлежат женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

По собственному желанию стать на учет могут украинки, у которых есть другие специальности, родственные военно-учетным (определенные соответствующим перечнем Минобороны).

Если у женщины нет военно-учетной специальности, стать на учет она может только в добровольном порядке и по собственному желанию.

Мобилизовать женщину, которая стоит на воинском учете, не могут без ее согласия даже во время военного положения. Это четко прописано в пункте 12 ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, украинку Ирину, мать 8-месячного ребенка, ошибочно поставили на воинский учет в ТЦК Варашского района Ровенской области, хотя она имеет киевскую прописку и никогда там не была.

Также сообщалось, кому из украинок грозит "розыск" и закроют ли выезд за границу.