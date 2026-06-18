Україна вперше побила російський рекорд за кількістю дронів, запущених за добу

Міноборони Росії повідомило, що за добу сили ППО збили 992 українських безпілотники. Таким чином, Україна не лише побила свій попередній рекорд за кількістю використаних за добу дронів, а й перевищила максимальну кількість БПЛА, яку за добу запускала Росія.

Також Міноборони РФ заявило, що Україна, окрім дронів літакового типу, запустила чотири крилаті ракети великої дальності та десять керованих авіабомб. Видання "Агентство. Новини" нагадує, що російське Міноборони повідомляє лише про збиті безпілотники, тож, найімовірніше, дронів було набагато більше.

Вночі та вранці 18 червня в Росії було атаковано низку нафтопереробних заводів, зокрема в Москві. При цьому москвичі скаржилися, що не було оповіщення про повітряну атаку і не лунала повітряна сирена. Тому вибухи та атака стали для них "сюрпризом".

Попередній рекордний удар України було зафіксовано 6 червня. Тоді російське Міноборони повідомляло про збиття 911 дронів, 13 авіабомб та чотирьох снарядів HIMARS.

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Наймасштабніший за весь час війни російський удар по Україні стався 24 березня. Тоді за добу Росія загалом атакувала Україну 948 дронами.

Журналісти зазначають, що ці цифри свідчать про зростання можливостей України. У перші роки війни ЗСУ не могли зрівнятися з російською армією за інтенсивністю ударів углиб території.

Перелом стався у 2026 році. У березні кількість дронів, використаних Україною за підсумками місяця, перевищила кількість БПЛА, запущених Росією. Тоді, за даними українського моніторингового каналу "Око Гора", Росія запустила 6462 БПЛА по Україні. ЗСУ ж у березні, за даними російського Міноборони, атакували Росію 7551 БПЛА.

У квітні Росія запустила більше дронів, ніж Україна (6583 та 4801 відповідно). Однак у травні українські військові знову перевищили кількість дронів, запущених Росією (8973 та 8150 відповідно).

Нагадаємо, у Міноборони РФ прокоментували заяву мера Москви Сергія Собяніна, який повідомив про влучання в передмістях столиці. Тим часом російські пабліки заповнені кадрами диму та пожеж після обстрілів або "падіння уламків" на Московському НПЗ у Капотні

А Володимир Путін з самого ранку виступає на саміті АСЕАН у Казані, але поки що так і не прокоментував українські удари.