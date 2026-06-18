Украина впервые превзошла российский рекорд по числу запущенных за сутки дронов

Российское Минобороны сообщило, что за сутки силы ПВО сбили 992 украинских беспилотника. И таким образом, Украина побила свой предыдущий рекорд по количеству использованных за сутки дронов, но и превысил максимальное количество БПЛА, которое за сутки выпускала Россия.

Также Минобороны РФ заявило, что Украина, кроме дронов самолетного типа, запустила четыре крылатые ракеты большой дальности и десять управляемых авиабомб. Издание "Агентство. Новости" напоминает, что российское Минобороны сообщает только о сбитых беспилотниках, так что, скорей всего, дронов было гораздо больше.

В ночь и утром 18 июня в России были атакованы ряд НПЗ, в том числе в Москве. При этом москвичи жаловались, что не было оповещения о воздушной атаке и не звучала воздушная сирена. Поэтому взрывы и атака стали для них "сюрпризом".

Предыдущий рекордный удар Украины был зафиксирован 6 июня. Тогда российское Минобороны сообщало о поражении 911 дронов, 13 авиабомб и четырех снарядах HIMARS.

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Самый крупный за войну российский удар по Украине произошел 24 марта. Тогда за сутки суммарно Россия атаковала Украину 948 дронами.

Журналисты отмечают, что эти цифры демонстрируют растущие возможности Украины. Первые годы войны ВСУ не могли сравняться с российской армией по интенсивности ударов вглубь территории.

Перелом произошел в 2026 году. В марте количество использованных Украиной дронов по итогам месяца превысило количество БПЛА, запущенных Россией. Тогда, по данным украинского мониторингового канала "Око Гора", Россия запустила 6462 БПЛА по Украине. ВСУ же в марте, по данным российского Минобороны, атаковали Россию 7551 БПЛА.

В апреле Россия запустила больше дронов, чем Украина (6583 и 4801 соответственно). Однако в мае украинские военные снова превысили число дронов, запущенных Россией (8973 и 8150 соответственно).

Напомним, в Минобороны РФ комментировали заявление мэра Москвы Сергея Собянина, который сообщил о попаданиях в пригородах столицы. Между тем российские паблики заполнены кадрами дыма и пожаров после прилетов или "падения обломков" на Московском НПЗ в Капотне

А Владимир Путин с утра выступает на саммите АСЕАН в Казани, но пока так и не прокомментировал украинские удары.