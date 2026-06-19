Україна розробила унікальний морський дрон для знищення літаків РФ: що це за БПЛА

В Україні розробили новий морський безпілотник-тримаран SIRENA, який оснащений потужними засобами радіоелектронної боротьби та ракетами для ураження російської авіації.

Вперше нову розробку представили на міжнародній виставці Eurosatory у Парижі, пише "Мілітарний".

За інформацією видання, новітній безпілотний тримаран SIRENA Платформу спеціально розробили для проведення складних операцій радіоелектронної боротьби (РЕБ) у закритих та спірних морських акваторіях.

Морський дрон SIRENA Фото: Мілітарний

Головною відмінністю безпілотника є інтегрований багатодіапазонний засіб глушіння, який працює у широкому частотному діапазоні від 300 до 6000 МГц. Завдяки цьому комплекс здатен одночасно блокувати ворожий зв’язок, навігаційні сигнали GNSS та канали управління іншими БПЛА.

Радіус ефективного електронного придушення засобів противника досягає 30 кілометрів. Для навігації та захисту тримаран обладнали радаром Pelican V1 та системою РЕБ Scorpion V5, яка здатна ефективно пригнічувати автопілот ворожих засобів та працювати по дронах-камікадзе типу "Шахед".

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Озброєння та характеристики морського дрона SIRENA

Окрім систем глушіння, безпілотник отримав серйозне озброєння для протидії повітряним цілям:

на борту встановлено пускову установку SeaDRAGON;

комплекс здатний застосовувати ракети класу "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder проти авіації;

максимальна швидкість тримарана становить до 90 км/год;

корисне навантаження, яке може нести апарат до 300 кілограмів.

SIRENA може виконувати бойові місії в автономному, напівавтономному та дистанційному режимах.

Безпілотник здатний безперервно діяти до 24 годин, забезпечуючи захист узбережжя та ведення розвідки на відстані до 800 кілометрів від командного пункту.

Нагадаємо, 18 червня Україна вперше побила російський рекорд за кількістю дронів, запущених за добу.